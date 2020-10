Bárcsak igaza lenne Orbánnak, hogy a járványban nagyjából Ausztriával vagyunk egy szinten

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„A fertőzés és a járvány egész Európában emelkedő pályán van, Magyarországon is. Nagyjából Ausztria magasságban vagyunk” - jelentette ki Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban tegnap, az operatív törzs ülése után.

Tudjuk, hogy a magyar miniszterelnök szerint „ízlés kérdése, hogy ki mennyire hisz az orvosoknak és a matematikusoknak”, de azért nézzük a számokat. Ez alapján Orbánnak nincs igaza.

Egyetlen egy olyan adat van, amiben látszólag hasonló a helyzet, a napi fertőzöttek számában.

Csakhogy az osztrákok sokkal többet tesztelnek, mint mi, így jóval több vizsgálatból találnak majdnem ugyanannyi új fertőzöttet. Nálunk egészen egyszerűen azért viszonylag alacsony az új fertőzöttek száma, mert nagyon kevés tesztet végzünk. A viszonylag egyszerű matekra a héten bizonyíték is lett: amikor csütörtökön itthon rekord mennyiségű tesztet végeztek, rekordmennyiségű fertőzöttet találtak. Ezen a napon nálunk 16 ezer vizsgálatot jelentettek. Az osztrákoknál 25 ezret. Nálunk ennyiből 2032 fertőzöttet találtak, az osztrákoknál 2435-öt.

Ráadásul Orbán maga mondta több interjúban is, hogy bár nem lényegtelen a fertőzések száma, mert jó tudni, hogy pontosan hogyan halad ez a vírus, vagy hogyan sikerült megállítani, „de a lényeg, a legfontosabb, a döntő, hogy megmentsük az emberi életeket, ne haljanak meg. Tehát az elhalálozások száma az, amit én elsősorban nézek, mert a betegségből meg lehet gyógyulni. Biztos nem kellemes, megkínozza az embert ez a koronavírus-fertőzés, de nagyon sokan ebből fölépülnek”.

A halálozási adatokban sokkal rosszabbul állunk Ausztriánál. Augusztus 20. és október 22. között 225 osztrák és 743 magyar áldozata volt a járványnak.

Vagyis több, mint háromszor annyian haltak meg itthon a második hullámban, mint Ausztriában.

Ez olyan nagy különbség, hogy a kormány most sokat használt számbűvészkedésével sem jövünk ki jól az összehasonlításból. A kormányzati kommunikáció a második hullám itthoni súlyos adatait azzal próbálja enyhíteni, hogy összevonják azokat az első hullám kedvezőbb számaival. De ez itt most nem működik. A tavaszi adatokkal együtt is sokkal többen haltak meg a járványban nálunk, mint Ausztriában. Ráadásul Ausztriában majdnem egymillióval kevesebben laknak.

Van egy másik fontos szempont, ami megmutatja, hogyan áll a járvány egy országban. Ez a kórházban lévők száma. Itt sem vagyunk nagyjából Ausztria magasságában, nálunk több mint kétszer annyi koronás van a kórházakban.

Orbán nem először hozta fel példaként Ausztriát úgy, hogy nem stimmeltek a számok. De hasonlította már össze a Magyarországnál 8-szor népesebb német halálozási adatokat a magyaréval, abból sem jöttünk ki jól.