Gulyás Gergely úgy értékelte, hogy az utcára vonuló több ezer ember a kormány mellett tüntetett

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Polgári Mulató rendezvényén a helytől néhány méterre zajló SZFE-s tüntetést úgy értékelte, hogy a több ezer ember tulajdonképpen a kormány mellett áll ki.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Gulyás Gergely az ATV beszámolója szerint azt mondta: „mi jó érzéssel nézzük a történéseket. Sohasem gondoltuk volna azt ugyanis, hogy egy elég belterjes balliberális klikk, az államot és a polgári kereszténydemokrata kormányt szeretné maga fölött felügyelőnek. És ha jól értem, akkor azért zajlanak tüntetések, hogy a korábbi rend álljon helyre és hogy ne egy független - mindenféle állami és kormányzati befolyástól mentes - alapítvány irányítsa az egyetemet, hanem a kereszténydemokrata kormány”.



Fotó: Botos Tamás / 444

Ezzel szemben az SZFE oktatói és hallgatói azért tüntetnek, hogy az alapítói jogokat birtokló innovácós minisztérium az ő bevonásukkal tárgyalja újra az alapítványi struktúrát, mert a nyáron egyetlen egy jelöltjük sem került be a kormány által kijelölt kuratóriumba. Az újratárgyalás szükségességét nemrég még a miniszterelnök egyik főtanácsadója is elismerte.



Ezzel szemben Gulyás most is úgy értékelte, hogy kormány részéről a politikai munka véget ért azzal, hogy azt mondják: „a felsőoktatás valóban ne az állami kebelen belül” folyik. Szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, „egy korábban még a balliberálisok által is sokat bírált, viszonylag belterjes társaság uralta”, és meglátása szerint „itt nem egy szakmai vita van, hanem az ő teljes befolyásuknak az elvesztése az oktatásban”. Ők pozíciókat védenek ahelyett,hogy leültek volna a kuratóriummal tárgyalni.

Majd rögtön azután, hogy az eddigi oktatókat balliberálisnak nevezte, arról beszélt, hogy a kormány nem tekintette politikai feladatnak az átalakulást, „ahogy nem adtunk egyetlen kuratóriumnak sem politikai megrendelést, és miután teljes egészében függetlenednek az államtól, hogyha adtunk volna, annak sincs jelentősége”.

Az egyetemfoglalást elfogadhatatlannak tartja, szerinte „sokan kifejezetten azért lépnek föl így, mert azt várják, hogy velük szemben valaki valahol valamilyen erőszakot alkalmazzon”. Ezzel szemben a kuratórium békés megoldást akar találni, „és hogyha azt nem lehet a jelenlegi keretek között, akkor kialakítják azokat a kereteket, ahol akik szeretnének az oktatásban részt venni, azok tudnak tanulni, akik meg tüntetni akarnak, azok tüntethetnek”.