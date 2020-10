Az SZFE-s diákok szerint Gulyás Gergely félreértette a pénteki tüntetésüket

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Gulyás Gergely szombaton azzal állt elő, hogy saját értelmezésében pénteken több ezer, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFW) hallgatóit támogató tüntető valójában a kormány mellett demonstrált. Ugyanő perszer csütörtök kora délután még azt bizonygatta, hogy biztonságban érezné magát egy maszk nélküli emberekkel tömött stadionban, hogy nyilatkozatára pár órával a kormány kötelezővé tegye a maszkviselést a sportesemények nézőinek, szóval megesik vele, hogy félre ért dolgokat.

Ahogy az SZFE hallgatói szerint a pénteki demonstráció szándékát is. A hallgatók képviseletében Gálosi Dóra üzente meg Gulyásnak, hogy rosszul értette a demonstráció üzenetét. "Továbbra is azt mondjuk, hogy mi az egyetemi autonómiáért tüntetünk, ha ezt a kormány tudja garantálni, akkor mi a segítségüket kérjük ebben. Nem mellettük tüntetünk, hanem a saját ügyünknek a megoldását kérjük tőlük, hiszen náluk van ennek az ügynek a megoldása" - mondta Gálosi az ATV-nek. (Via 24.hu)