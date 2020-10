Kimagasló a magyar halálozás, Gulyás szerint ez szemezgetés a statisztikából

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Gulyás Gergely miniszter továbbra is úgy látja, hogy Magyarország sikeresen védekezik a járvány ellen, pedig a második hullám statisztikái éppen az ellenkezőjét mutatják. Szeptember óta többen haltak meg Magyarországon, mint a 83 milliós Németországban vagy az Orbán Viktor által labornak tekintett Ausztriában.

Ha az elmúlt hét nap halálozási átlagait nézzük, népességarányosan csak Csehországban számottevően rosszabb a helyzet az Európai Unióban, ezt mutatja a lenti ábra is. Ha összevetjük Csehország és Magyarország halálozási mutatóit, kiderül, hogy ott tartunk, ahol ők a hónap elején tartottak.

A kormány pedig többször világossá tette, hogy a halálozási adatok alapján ítéli meg a védekezés sikerességét.

Gulyás ezt a statisztikából való szemezgetésnek minősítette a csütörtöki kormányinfón. Majd – ahogy korábban – ismét az összesített, tavasztól máig érvényes statisztikákat idézte. Ez valóban kedvezőbb képet mutat, kérdés, mire megyünk a márciusi, áprilisi adatokkal a mostani helyzet megítélésekor.

Gulyás szerint kár egy-két hetet, vagy akár másfél hónapot kiragadni, majd ellenzéki alapállásnak nevezte olyan „statisztikai módszereket keresni, amivel a kormány kritizálható”.

„Mindenkit a helyzet komolyságára szeretnék emlékeztetni, és ott pedig azt érdemes nézni, hogy eddig összesen hány élet volt, amit nem tudtunk megmenteni.”



Gulyás nem válaszolt arra a kérdésre, kik a kormány legfontosabb járványszakértői, nehogy megsértsen valakit azzal, hogy kihagyja. „A sajtóban is megjelent számtalan név, akikkel együtt dolgozunk.” A kormány és a szakértők viszonyáról azt mondta, „igyekszünk barátságosan meg udvariasan viselkedni, késsel-villával eszünk, hogyha együtt vacsorázunk”.

Az elmúlt hetekben több, a kormánynak elemzéseket készítő szakértő kritizálta a járvánnyal szembeni védekezést, teljesen ellentétesen azzal, amit a kormány tesz és mond az ügyben.

„Volt néhány olyan nyilatkozat, aminek egy-egy mondatát kiragadva ez megalapozottnak látszik, de ha hosszabban beszélget az illetőkkel, akkor árnyaltabban látják ezt a helyzetet” - mondta Gulyás.

Jakab Ferenc, a kormány által létrehozott kutatócsoport vezetője már október elején azt mondta: „Ha ilyen tendenciában rohanunk gyorsvonatként a vesztünkbe, akkor nagyon gyorsan ki fogjuk meríteni az egészségügyi kapacitásainkat, és baj lehet belőle.”

Jakab mellett Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakértője is beszélt arról, hogy az ország kimerítette a tesztkapacitásait. Oroszi azt mondta, a kevés teszt miatt a fertőzésszámokból már nem következtethetünk a valós járványhelyzetre.

A kormány mégis folyamatosan ennek az ellenkezőjét állítja. Orbán Balázs államtitkár, Gulyás helyettese azzal reagált, „van elég teszt, és van elég kapacitás is”. Orbán Viktor pedig azt mondta, aki a tesztelést kritizálja, a szakembereket támadja.

Gulyás erről az ellentmondásról azt mondta, a WHO nemzetközi sztenderdje szerint tesztelnek. „Ez végső soron egy szakmai vita. De érdemes nagyobb távlatból tekinteni erre a nyilatkozatokra.” Szerinte van, hogy a szakértők egyetértenek egy döntéssel, és van, hogy nem.

A kormány azokat a javaslatokat fogadja meg, amiket a védekezés szempontjából a legpraktikusabbnak tart. Gulyás szerint bővül a tesztelési kapacitás, hiszen egyre többet tesztelnek. Idézte a legfrissebb napi adatot, ami valóban rekordmagas volt, igaz, egy nappal előtte meg éppen a szokásosnál is kevesebb tesztet végeztek. Ráadásul a több mint 16 ezer tesztnek is 12 százaléka pozitív lett, bőven meghaladva a WHO öt százalékos ajánlását, ami alatt kontrolláltnak tekinthető a járvány. (Oroszi Beatrix is erre az arányszámra hivatkozva mondta, hogy alacsony a tesztkapacitás.)

Gulyást arról is kérdeztük, hogy miközben a tisztifőorvos óv a tömegrendezvényektől, a hétvégén teltházas Fradi-Újpest meccset rendeznek. Azt mondta, ő biztonságban érezné magát a lelátón, de javasolta a maszkviselést. Ez azonban nem kötelező, ahogy a távolságtartás sem. Gulyás szerint ez egyéni felelősség kérdése is.