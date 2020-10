A hivatalos honlap nem teszi közzé, de Nógrád, Vas és Veszprém jelenleg a legfertőzöttebb megyék

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Megtévesztő a kormány által működtetett koronavírus honlap térképe, ami elvileg azt mutatja, hogyan áll a járványhelyzet Magyarországon. Ezen a térképen ugyanis a tavasz óta regisztrált összes fertőzöttet tüntetik fel.

A koronavirus.gov.hu oldalról nem derül ki, ezért külön kell számítást végezni arról, hogy jelenleg hol terjed legerőteljesebb a járvány. A németek által használt modellt vettük alapul, ami figyelembe veszi a lakosságarányt és a legfrissebb adatokat is, vagyis 100 ezer főre nézi az elmúlt hét nap összes új fertőzöttjét. Náluk 50 felett már riadóztat a rendszer, ez alatt Magyarország jelenleg csak Somogy van. A magyarországi átlag 152,37 százezer főre, az elmúlt egy hét új fertőzöttjeivel számolva.



A jelenlegi három legfertőzöttebb megye egyike sem vörös a hivatalos térképen, hiszen az sem a legfrissebb adatokat, sem a lakosok számát nem veszi figyelembe, csak történelmi visszatekintést ad.

Egészen pontos képet a németes számítás sem ad a járványhelyzetről, mert nagyon alacsony a hazai tesztszám, ami alapján regisztrálják itthon a napi új fertőzötteket. Ráadásul azt sem lehet tudni, hogy megyénként hány tesztet végeztek.

Arra ugyanakkor jó ez a szám, hogy jelezze, hol alakulhattak ki a közösségi terjedésen felül gócok. Erről az operatív törzs egyáltalán nem ad tájékoztatást, önkormányzatok bejelentései vagy sajtóhírek alapján lehet erről értesülni. Polgármesterek vagy képviselők időnként megpróbálnak információkat szerezni az illetékes kormányhivataltól arról, hol vannak fertőzöttek, de általában lepattintják őket. Pedig ott vannak az adatok, ami kiderült abból is, hogy Szabó Zsolttal, Hatvan fideszes képviselőjével a 24.hu cikke alapján kivételt tettek.

Lakosságarányosan Nógrádban regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, ez a legkisebb lélekszámú megyénk. Átfogó megyei tájékoztatás nincs. Rétság polgármestere jelentette be 5 fertőzöttet még október 19-én, a település egyik tanára is koronavírusos. A mátramindszenti focicsapatban is van legalább három koronavírusos. Az egyik salgótarjáni óvodában is találtak fertőzött munkatársat.

Balassagyarmat polgármestere szombaton a Facebookon jelentette be, hogy koronavírusos, és elkapta a kórt az egyik munkatársa is. Korábban az ő posztjából derült ki, hogy a helyi postán is van több koronás. Október 18-án a beszámolója szerint 32 fertőzött volt a városban (közük két diák és két tanár ). Ebben a városban tárgyalt a múlt héten Szijjártó Péter külügyminiszter is, nem maszkban.

Hogy mennyire nincsenek ellátva információval a legfertőzöttebb megye lakói, azt mutatja az is, hogy ezen felül a megyei napilap is csak a hivatalos számokat osztja meg:

A második legfertőzöttebb megyében, Vasban a megyei lap értesülése szerint több szociális intézményben is megjelent a vírus. Erről az intézmények vezetői nem nyilatkozhatnak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig nem válaszolt a kérdésekre.

A szombathelyi kosárlabdacsapat egyik játékosának is pozitív lett a tesztje, két fertőzött háziorvosról is lehet tudni.

A megyei lap múlt csütörtök óta minden nap beszámol arról, hogyan alakul a járvány:



A Veszprém megyei magas fertőzöttség oka lehet a közösségi terjedésen felül, hogy a vírus megjelent egy szociális intézményben, ahol az Index szerint tegnapig 200 fertőzöttet találtak.

A Zala megyeiknek azért lehetnek pontosabb információi a járványról, mert a zalaegerszegi polgármester beszámol az adatokról.



A Fővárosi Önkormányzat tegnap jelentette be, hogy egy újpesti idősotthonban, a Baross utcai idősek otthona Csokonai utcai telephelyén „nagyon nagy pozitivitási arányt” mutattak ki az elvégezett tesztek. Ez egyelőre nem látszik az elmúlt egy hét adatain, Budapestet 8 megye is megelőzi a német számítás alapján.