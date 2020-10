Kulturálatlannak és szánalmasnak nevezte Ukrajna lépéseit Szijjártó Péter

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Alig burkoltan az ország EU- és NATO-tagságának blokkolásával fenyegette meg Ukrajnát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra reagálva, hogy az ukrán hatóságok hétfőn megtiltották két magas rangú magyar tisztviselő beutazását az országba. Ukrajna ezt azzal indokolta, hogy a két tisztviselő - akiket nem neveztek meg - a helyhatósági választás alatt "agitációt" folytatott Ukrajna magyarok lakta vidékein.

Szijártó Péter kedden egy Facebookra feltöltött videóban bővebben reagált a történésekre. Ebben "szánalmasnak" és "kulturálatlannak" nevezte az ukrán lépéseket. "Én em pontosan tudom, mire gondolt az ukrán kolléga - akivel személyesen jóban vagyok - akkor, amikor arról beszélt, hogy mi beavatkoztunk az ukrán belügyekbe” - mondta, majd felidézte, hogy nemrég ő maga adott át ötven lélegeztetőgépet Ukrajnának, illetve azt is, hogy gyakorlatilag Magyarország az egyetlen EU-tagállam, ami engedi az ukrán állampolgárok átutazását Nyugat-Európa irányába.

Ezután következett az alig burkolt fenyegetés. Szijjártó arról beszélt, hogy a mostani lépésekkel Ukrajna lényegében azt üzeni, hogy le kíván mondani az euroatlanti integrációról, hiszen ahoz minden tagállam támogatása kell. Zárásként azért hozzátette, hogy "mindenesetre mi továbbra is készen állunk a jószomszédi kapcsolatra".

Ukrajna és Magyarország között az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása óta feszültséget okoz, hogy a kelet-ukrajnai szakadárokra tekintettel, az orosz nyelv visszaszorításának céljával hozott ukrán nyelvtörvény a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati jogait is aránytalanul korlátozza. Magyarország ebben a vitában eddig is Ukrajna euroatlanti csatlakozási folyamatának blokkolásával harcolt. (Via Telex)