7-es erősségű földrengés rázta meg Törökországot

A Richter-skála szerinti 7-es erősségű földrengés rázta meg Törökország nyugati, Égei-tenger felőli partját, a görög Számosz szigetétől északra.

A leginkább érintett terület a tengerparton fekvő Izmir nagyváros, ahol legalább húsz épület dőlt össze a híradások szerint, sokan a roncsok alatt rekedhettek. Számoszon is több épület, köztük egy templom is összedőlt. A földrengés akkora volt, hogy még Athénban és Isztambulban is érezni lehetett.

A török katasztrófavédelem és az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint legalább négyen meghaltak és több, mint 120 sérült van.

(via BBC, Telex)