Kinyomozta a rendőrség, ki írt Zummer Fülöp álnéven klasszikus náci cikket a Magyar Nemzetbe Szabó Tímeáról: Szikszai Péter, a kormánymédia egyik vezetője

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Kiderült, hogy ki írta azt a magyar média eldurvult közegében is kirívó, “A Szabó Tímea nevű organizmus tudományos jellemzése” című cikket idén áprilisban, amiben a független képviselőt, a Párbeszéd társelnökét undorító, fertőzést fröcskölő lényként mutatták be. Az álnéven publikált írás így kezdődött:

"Szabó Tímeát egy titkos szigeten lévő, illegális laboratóriumban hozták létre egy kullancs és Lendvai Ildikó DNS-éből. Egy ideig hőálló, steril üvegedényben tartották, aztán az MSZP behurcolta a magyar országgyűlésbe. Szabó Tímea először csak megbújt a parlamenti fakazetták, parketták rései között, aztán lassan bekúszott az ülésterembe. Amikor eljött a rajzás időszaka, Szabó Tímea szót kért, és szerteszéjjel fröcskölte a baktériumait."



Szabó Tímea most Facebook-posztban tette közzé a feljelentése után elindult rendőrségi nyomozás hivatalos eredményét. Eszerint a Zummer Fülöp álnév azt a Szikszai Pétert takarja, aki hosszú ideje vezető pozíciókban szolgál a kormányzati propagandamédiában.

Középen Szikszai Péter. Fotó: botost/444.hu

Szikszai korábban volt vezérigazgató-helyettes a Hír TV-ben és hírigazgató az Echo Tv-ben, illetve főszerkesztő-helyettes a Magyar Időknél. Szikszai a Hír TV-ben formálisan vezérigazgató-helyettes volt, de operatívan ő vezette a társaságot. A Zummer Fülöp álnevet nem először használta: amikor a Hír Tv a Simicska-Orbán konfliktus miatt éppen kormánykritikus volt, a Magyar Időkben sorra jelentek meg gyalázkodó cikkek a csatornáról Zummer neve alatt. Egy 2017-es 24.hu-s cikkben a Hírt Tv akkori vezetője, Tarr Péter célzott is arra, hogy a stílusa alapján Szikszai lehet a szerző. Korábbi háttércikkünkben megírtuk, hogy Szikszai stílusa a mindennapi munkában is annyira durva volt, hogy azt még Mészáros Lőrinc korábbi felesége sem bírta, ez vezethetett Szikszai távozásához az Echo v-től.

A mostani rendőrségi nyomozás azt is kiderítette, hogy Toót-Holló Tamás főszerkesztő hagyta jóvá a cikk megjelenését.

Az ügy azért is érdekes, mert Szabó ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, de a rendőrségnek így is sikerült kinyomoznia, ki alkotta és rakta be az újságba az írást.



Szabó Tímea friss posztjában ezt írja Szikszairól:

"Jegyezzük meg ezt a nevet és ezt az arcot! A rendőrség nyomozása alapján ő az, aki a 21. században le meri írni, sőt az Orbán Viktor kicsit sem keresztény kormánya által finanszírozott lapban megengedik neki, hogy leírja azt egy politikai ellenfeléről, egy édesanyáról, hogy „a háttérhatalom biológiai fegyvere”. A cikkben leírt jelzőket utoljára a náci időkben használták zsidó honfitársainkra, és sajnos tudjuk, az hova vezetett."

Zummer-Szikszai cikke ugyanis a fent idézett indítást követően így folytatódott és zárult: