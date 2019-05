„Mint a vágóhídon” - ilyen volt az Echo TV bezárása belülről

Legalább 220 embert küldtek el a kormány hírtévéitől néhány hét alatt az Echo TV áprilisi megszüntetése miatt.

A Hír TV visszafoglalásával nem maradt értelme fenntartani két költséges hírcsatornát, de erről a fideszes médiamunkások csak az utolsó pillanatban értesülhettek, és többen megalázóan élték meg az elbocsátásokat.

2017-ben még százmilliók mentek el a tévé modernizálására, az utolsó hetekben viszont már a péksüteményeket sem cserélték a reggeli műsorok díszletében, olyan sóherkodás ment. Az utolsó hónapokban már nem fizettek ki túlórát és ünnepnapokat sem.

A 2002-es választási vereség után Orbán Viktor arra biztatta a kormánybarát oligarchákat, hogy tegyenek pénzt az ellenzéki médiába, mert „egy a tábor, egy a zászló”. A következő évben Simicska Lajos meg is alapította a Hír TV-t, ami Liszkay Gábor szakmai vezetésével, és a Magyar Nemzettel szimbiózisban a párt „hivatalos” pártmédiája lett. Két évvel később Széles Gábor létrehozta az Echo TV-t, és a Magyar Hírlap felvásárlásával egy párhuzamos médiaportfóliót kezdett működtetni a Fidesz javára. A kormányzati évek alatt felhalmozott vagyonból a hátország néhány év alatt önálló médiabirodalmat épített.

De az Echónak mindig kicsit lesajnált státusza volt a Fidesz-táborban. A hivatalos pártkommunikáció az Orbán-Simicska-Liszkay tengelyen, azaz a Nemzeten és a Hír TV-n keresztül zajlott, és miközben Simicskáék közvetítőkocsikból követték a 2006-os „forradalmi” eseményeket, az Echón leginkább hagyományőrző műsorok futottak. Az ezoterikusabb hangulatú csatorna így is hasznos szolgálatot tett, elsősorban a szélsőjobb felé kacsintgató fideszesek megtartásával. (Kerényi Imre és Pörzse Sándor is a Hír TV-n kezdték például, aztán amikor durvulni kezdtek, szép lassan áttessékelték őket az Echóra.)

A szerepek 2015-ben keveredtek össze, amikor Orbán és Simicska szembefordult egymással. A Hír TV ellenzékire fordulásával az Echo első számú fideszes hírcsatornává lépett elő. Itt indult újra a kormánypárti oknyomozás a Célpont egykori stábjával, és átköltöztek az első vonalas kormánypárti megmondóemberek is.

2016-ban Mészáros Lőrinc át is vette a csatornát Szélestől, és közel 1 milliárdot költött a tévé modernizációjára. Orbán Viktor a kampányban többször is adott interjút a megújult Echo TV-nek, és itt nyilatkozott először a 2018-as választási győzelem után.

Orbán Viktor ismerteti médiapiaci terveit a megújult Echo TV díszletei között 2018 január 17-én Fotó: Echo TV / Facebook

Az újabb kétharmados diadalt követően Simicska Lajos aztán visszaengedte a Hír TV-t a kormány köreinek. Tavaly augusztus 1-én Liszkay Gábor és csapata látványos körülmények között foglalta vissza a televízió Szentendrei úti stúdióját. Egészen 2019 áprilisáig párhuzamosan működött egymás mellett a két fideszes csatorna, mígnem március végén bejelentették az Echo megszűnését. Az Echo csak addig volt fontos a Fidesz számára, amíg vissza nem foglalták régi fellegvárukat.



Két volt Echo TV-s alkalmazott mesélte el, hogyan zajlottak a csatorna utolsó évei illetve hónapjai. Már egyikük sincs a csatornánál, de mindketten azt kérték, ne nevezzük meg őket, mert attól tartanak, hogy az megnehezítené elhelyezkedésüket a médiában, vagy akár azon kívül is.

Konfliktusok Mészárosné és Liszkay között

2016 őszén, amikor Mészáros Lőrinc megvette a tévét Szélestől, Farkas Boglárkát nevezték ki az Echo vezérigazgatónak. Farkas Boglárka 11 évig volt a Hír TV műsorvezetője, a G-nap után távozott Simicska csatornájától. Az Echo igazgatóságba is bekerült, ami meglepő volt azok után, hogy a Hír TV-nél csupán bemondóként majd kulturális szerkesztőként dolgozott. Viszont bizalmas kapcsolatba került Mészárosné Kelemen Beatrix-szal, az igazgatóság elnökével.

Mészárosné Kelemen Beatrix igazgatósági elnök az Echo TV fejlesztéseinek hátteréről és a televízió stratégiai céljainak ismertetéséről szóló sajtótájékoztatón a XIV. kerületi Angol utcában, az Echo TV I. emeleti stúdiójában 2017. december 4-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Mészárosné kezdettől rendkívül aktív volt a tévé életében, egyáltalán nem úgy fogta fel a szerepét, mint akit csak díszként raktak az igazgatóság élére. Főleg személyzeti ügyekben volt aktív, és hamar népszerű is lett a dolgozók körében.

L., aki 2017-ben került a csatornához, már-már olyan tyúkanyóként beszélt róla, mint akinek minden nap mindenkihez volt egy-egy jó szava, szívén viselte a dolgozók, és a televízió sorsát is:

„Bea asszony gyakran jelent meg roskadásig sütikkel pakolt tálcákkal, azon viccelődtünk, hogy szándékosan hizlalja a szerkesztőséget.”

A projekt politikai megbízottja az egykori gyilkossági nyomozó Csík Zoltán lett, aki 2016 elejétől kezdve játszott mind fontosabb szerepet a különböző Mészáros-cégekben. Feltűnése (például a takarékszövetkezeteknél, vagy az FHB-nál) előre jelezte, ha Mészáros épp vásárolni készül. Csík már akkor felbukkant Opimus-cégek igazgatóságában, mielőtt a Mediaworks bejelentette volna vételi szándékát, és több vidéki hotel megvásárlását is ő készítette elő. Az ő feladata volt, hogy biztosítsa a cég fenntartható működését.

A szakmai munka irányításával Orbán Viktor Liszkay Gábort bízta meg. Liszkay több mint húsz éven keresztül vezette Simicska médiabirodalmat, a G-napon viszont hátat fordított egykori üzlettársának, és a kormányfővel tartott. Az Orbán-Simicska háború egyik kulcsmomentuma volt ez: Liszkayt követte a teljes csapat, a helyettes Csermely Péterrel, a Lánchíd Rádiót vezető Gajdics Ottóval és az online portfóliót vezető Élő Gáborral együtt.

Így lett Liszkay a kormánypárti média vezetője. Az Echo TV-nél már azelőtt döntési helyzetbe került, hogy Mészáros átvette volna az irányítást szélestől. Liszkay ezek után két egykori beosztottját, Mentes Katalint és Szikszai Pétert vezényelte az Echo TV-hez.

Mentes és Szikszai élettársak, évek óta közösen közlekednek a fideszes médiában. Szikszai a Hír TV-ben formálisan vezérigazgató-helyettes volt, de operatívan ő vezette a társaságot, mivel Liszkay a Magyar Nemzet szerkesztőségéből a teljes médiabirodalomért (Magyar Nemzet, Class Fm, Lánchíd Rádió, Hír TV) felelt.

A Nemzet-csoportnál dolgozók identitása nem csak a párthoz, hanem médiájukhoz és Simicskához is kötődött, ezért sem volt olyan egyértelmű, hogy a G-nap után miként döntenek. A nagy szakítást megelőzően Szikszai is sokáig hezitált. 2015 januárjában még arról beszélt, hogy

„a reklámadó, az állami hirdetések elvonása, és a konkurenciaharcra kényszerítés ellenére is teszi a dolgát a Hír Tv (és) felveszi a kesztyűt az őket most épp 'nem szerető' jobboldali kormánnyal”.

Aztán néhány hét múlva a „nemszerető” jobboldali kormány fejének kérésére inkább ő is lelépett. Mellette átment az Echóhoz a 2006-os ostrom kultikussá lett riportere, Császár Attila is - így Farkas Boglárkával, Szikszai Péterrel, Mentes Katalinnak és Császár Attilával az Echóban összeállt a régi stáb, és ténylegesen is

az Echo lett az új Hír TV.

Kívülről úgy tűnhetett, hogy minden megy tovább a régiben, de Mészárosné és Liszkay Gábor együttműködése problémásnak bizonyult. Mészárosné váratlanul komolyan vette pozícióját, és az ő biztatására igazgatónak kinevezett Farkas Boglárka nem találta a közös hangot a Liszkay által delegált Szikszai-Mentes párossal.

Szikszai Péter volt vezérigazgató-helyettes, Mészárosné Kelemen Beatrix igazgatósági elnök és Farkas Boglárka vezérigazgató a megújult Echo TV első napján a stúdióban, 2017. december 4-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Szikszai és Mentes stílusát többen kifogásolták. A napi munkában különösen Mentes jelenléte keltett visszás hangulatot, mivel hírigazgatóként ő irányította a szerkesztői munkát. Egy volt Hír TV-s kolléga szerint hátuk mögött Ceaucescu-házaspárként emlegették őket. Mentessel előfordult, hogy összetépett riportterveket és memókat, és azzal frusztrált riportereket, hogy szóról szóra pontosított kérdéseket követelt tőlük.



„Volt, hogy úgy beszéltek velem, mint a kutyákkal”

- panaszkodott az egyik volt munkatárs az általános hangulatra a stúdióban.

Mentes feliratozóként kezdte a Hír TV-ben, később társszerkesztő lett, 2010-ben tették meg a Híradó főszerkesztőjének. Miután nem igazán dolgozott terepen, nem igazán volt respektje sem a stúdióban. Farkas Boglárkának sem, de Mészárosnével együtt ő inkább a buksisimogatós személyzeti politikát követte, így értelemszerűen népszerűbb volt a munkatársak körében. Mészárosné közvetítőkön keresztül többször jelezte Liszkaynak, hogy Szikszaiék alatt nem mennek jó irányba a dolgok a tévében. Mentes nehezen viselte, hogy a bemondóból igazgatóvá lett Farkas hirtelen felettese lett. Kettejük konfliktusa azután tetőzött, hogy Mentes szülési szabadságra ment, és otthonról is utasításokat adott a szerkesztőknek. Miután Farkas ezt szóvá tette, Szikszaival állítólag olyan durván összekülönböztek, hogy majdnem dulakodás lett a dologból.

Szikszai, aki a Magyar Időkben még azt ígérte, hogy a nézőknek a megújult Echótól tátva marad a szája, 2018 január végén jelentette be távozását, Mentes néhány nappal később követte őt. Helyét Császár Attila vette át.

A hirtelen jött pénzbőségből is balhék támadtak. 2017 végén több hónapnyi munka után megújult az Echo TV. Majdnem 1 milliárd forintot költöttek az új stúdióra, amit a vizes vébé költségvetéséből felújított, később Mészáros által felvásárolt Angol utcai volt Napkelte-székházban rendeztek be.

2018 áprilisában kiderült, hogy a pénz sem mind odament, ahova kellett volna. Az Index írta meg, hogy Mészáros egy külsős céggel átvilágíttatta a céget, és súlyos pénzügyi visszaélésekre derült fény. Távoznia kellett Csík Zoltán mellett Czégel Pál pénzügyi és Varga Lajos műszaki igazgatónak is, mindezt ráadásul a vállalat dolgozói is csak a sajtóból tudták meg.

A döntéshozatali folyamatot ismerő egyik forrás szerint Orbán úgy látta, Mészáros alig néhány hónapig sem volt képes kézben tartani az irányítást a tévénél, és

az Echónál talált visszásságok vastagon hozzájárultak ahhoz, hogy a választási diadal után úgy döntött, egy alapítvány alá tereli be a kormánypárthoz kapcsolódó médiavállalatokat.

Már a választás után eldőlt, hogy a két tévé közül a Hír TV élhet túl

Orbán 2018. március 15-i beszédében erkölcsi, politikai és jogi elégtételt ígért. Erkölcsi alatt alighanem arra is gondolt, hogy a választások után a Fidesz visszafoglalja és újra a párt szolgálatában állítja a táborhoz éveken át kötődő Magyar Nemzetet és a Hír TV-t. Így is történt.

A Mediaworks belügyeit ismerők szerint már tavasz végén megszületett a döntés arról, hogy a párhuzamosságokat felszámolják a fideszes nyilvánosságban, és az egykori Simicska-birodalom helyén épül újra a pártmédia.

Orbán és Liszkay első pillanattól úgy terveztek, hogy a Hír TV éli majd túl a kormánymédia átrendezését. A Nemzet feltámasztása és a Hír TV visszafoglalása szimbolikus gesztus volt, ami egyszerre szólt a 2002 óta kitartó híveknek és a frissen legyőzötteknek.

2018 nyarától kezdve a Hír TV-ben sokakat elküldtek. Kálmán Olga, Veiszer Alinda és Puzsér Róbert mellett további 30-40 kollégától vált meg a csatorna, de a back office és a stúdió egy jelentős része érintetlen maradt, legalábbis arra az egy évre, ameddig sikerült előkészíteni a hírtelevíziók összeolvasztását. Szikszai és Mentes látványosan vonultak be a Szentendrei útra.

Liszkay Gábor, Szikszai Péter és Mentes Katalin a Hír TV "visszafoglalásának" napján 2018. augusztus 1-én Fotó: botost/444.hu

„A személyi döntéseket kizárólag üzemgazdasági szempontok alapján hozták meg” - közölte 2018 nyarán a Hír TV, miután a közvetítéssel megbízott Nyerges Zsolt átvette a csatornát Simicska Lajostól, hogy aztán átnyújtsa a kormány köreinek.

„Beindult egy pánikszerű találgatás arról, hogy melyik társaság fog megmaradni. A leggyakrabban hallott teória úgy szólt, hogy a Hír lesz a politikai tévé, az Echo pedig sport, életmód és bulvár irányába megy el” - mesélte G., aki ezekben a hónapokban az Echónál dolgozott.

A Hír TV nézettsége a nyári átállítás után alaposan beesett: a 24.hu tavaly őszi felmérése szerint 1,3 százalékos közönségarányuk nagyjából a felére zuhant vissza, miközben az Echo érdemben nem tudott felfele elmozdulni a 0,7-0,8 százalékos közönségaránynál. A napi gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a Hír TV és az Echo TV esti hírmagazin-műsorait (Magyarország élőben ill. Egyenesen) egyaránt nagyjából 30-40 ezer néző követte, míg az ATV rendszeresen 100 ezer felett teljesített.

Miközben Liszkayék látványosan visszafoglalták a Hír TV-t, az Echo „felügyelet nélkül” maradt. Így fordulhatott elő, hogy

bár megszületett a döntés a csatorna bezárásáról, még bőven tolták a pénzt a tévébe. Augusztusban még bővítették is a stábot, és a munkatársak többsége szeretett bejárni melózni. Abból sem volt komolyabb konfliktus, hogy a vezérlőben messze nem mindenki volt kormánypárti elkötelezettségű, sőt. G. szerint a stúdiómunkások többsége évek óta megbékélt azzal a helyzettel, hogy

„a Fidesz elfoglalta a médiában a fontosabb pozíciókat, nekünk viszont élni kell valamiből, a gyereknek ennie kell, úgyhogy inkább befogjuk a fülünket a beszélgetős műsorok alatt.”

Az ősz közeledtével érkeztek az első baljós árnyak. „Farkas Boglárkán láttuk először, hogy baj lesz. Az utolsó hetekben már tényleg csak cigizni és telefonálni láttuk, alig foglalkozott a munkatársakkal, pedig korábban mindenkire volt néhány perce" - emlékezett G.

Szeptember utolsó napjaiban az alkalmazottak kaptak egy emailt, hogy hamarosan rendkívül állománygyűlés lesz. Október 1-én, egy pénteki reggelen megjelent az addig a közmédiát vezető Vaszily Miklós, és átvette a cég irányítását Farkas Boglárkától (aki nem sokkal később a Mészáros-Holding kommunikációs igazgatója lett). Aztán pár nap múlva körbement egy email a munkatársak között arról, hogy a továbbiakban Vaszily mellett csak Székely Szilárd gazdasági igazgató írhat alá szerződéseket.

Mészárosné ugyan az utolsó hetekig jelen volt a tévénél, de ettől a pillanattól kezdve a formális hatalmat megvonták tőle. Miután Orbán elvette Mészárostól a tulajdonosi jogokat, Liszkay Vaszilyt bízta meg azzal, hogy zárja rövidre az Echo-történetet.

2018 októberében Vaszily azzal kezdte bemutatkozását, hogy számít mindenki munkájára, nincs ok a félelemre. G.-t és társait nem tudta megnyugtatni: „állandósult a rettegés a stúdióban, senki nem tudta, hogy mi következik.”

A kaotikus viszonyokra jellemző, hogy Liszkayék már hozzáláttak a két hírtévé összeolvasztásához, és rég megszületett a döntés az Echo bezárásáról, októberben új, nagy költségvetésű műsor indult az Echo TV-n. A Jó Reggelt! klasszikus reggeli programnak készült, benne életmóddal, kultúrával és közélettel. Rendszeresek voltak a külső helyszínről történt bejelentkezések, profi szakácsok főztek élőben a vendégekre. Volt persze benne politika is, de nem azon volt a fő hangsúly. A két és fél órás műsorhoz a TV2-től hozták át Jana Gabriellát szerkesztőnek. Negyven ember csinálta a műsort, messze ebbe ölték a legtöbb pénzt.

Az új műsor indulásával néhányan elhitték, hogy az Echonak lehet jövője, november végén azonban, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) életre hívásával Mészáros befolyása végleg megszűnt a tévé felett. Liszkay már decemberben visszavezényelte Mentes Katalint az Echóhoz, hogy előkészítse az alapítványba kerülés utáni összevonást.

Januárban aztán körlevélben tájékoztatta a vezetés az alkalmazottakat, hogy megkezdődött a tévék műszaki és hírszerkesztési tevékenységének összehangolása. Innentől kezdve egyre sűrűbben terjengtek a pletykák a megszűnésről, de informálisan a vezetők inkább nyugtatták az alkalmazottakat. G. szerint „többen az utolsó pillanatig bíztak benne, hogy az Echo marad meg, és a híresek költöznek oda hozzánk. Több felettes kimondatlanul is ezt kommunikálta házon belül is."

Január végén elérkezett az első kirúgási hullám. Vágókat, szerkesztőket küldtek el, és a vezérlőből is többeknek menniük kellett. Legalább 20 ember távozott, de mivel minden pozícióban minimum három ember dolgozott, mindez nem látszott drámai vágásnak egy több mint 200 fős cégnél. Aztán a korábbi pénzbőséghez képest őrült spórolás kezdődött.

Nem sokkal később körbeszaladt egy email a munkatársak közt, amiben a menedzsment közölte, hogy túlórát nem áll módunkban kifizetni, és ez már nem is fog változni. A munkatársaknak 2019-ben plusz munkaidőt nem fizettek ki, miközben az állomány egyre csökkent. Megvonták az ünnepnapokért járó pluszpénzeket is. Ez akár 20 százalékkal kevesebb pénzt is jelenthetett egyes beosztásokban.

„Délelőttönként összevonták a hír- és produkciós műszakokat. Ez azt jelentette, hogy aki a híradót csinálta, az csinálta a produkciós műsorokat, stúdióműsorokat, meteorológiát is. Két műszakot vittünk egy ideje alatt, mert így tudták megoldani, hogy ne kelljen túlórázni” - mondta L.

A leglátványosabb a nagy durral beharangozott Jó Reggelt! című műsor villámgyors lerohasztása volt.

„Ez egy részben közéleti, alapvetően életmódműsornak indult, aztán begyalulták. Az elején nagyjából politikamentesen ment a műsor, a végén meg Szijjártó már úgy rohangált be, mint aki otthon nem kap kávét. A külső bejelentkezéseket eltörölték, egy idő után a szakácsot is csak akkor hívtak a konyhába, ha hozott magával cuccot. A konyhapultra kirakott croissant-ok néha egy hétig is az asztalon száradtak. A végén már a taxit se fizették mindig ki a vendégeknek.”

Februárban már halállisták híre keringett a dolgozók között, mindenki a pozíciójáért aggódott. Először külsős operatőröket és újabb vágókat küldtek el. Aztán kirúgták majdnem az összes vágót és közéleti szerkesztőt a Jó Reggelt!-ből. Egyre gyakrabban bukkant fel az épületben a Hír TV-ben főgyártásvezetőként foglalkoztatott Nagy Antal Zsolt. Ő szintén Liszkay embereként ismert a fideszes médiában, és általában akkor vetik be, ha fegyelmezni kell az állományt. „Amikor először megláttuk NAZS-t, nagyjából sejtettük, hogy mi következik” - mesélte G.



Március 18-án kötelező állománygyűlést hívtak össze. Vaszily megköszönte a munkát, de sajnálattal közölte, hogy a KESMA kuratóriuma döntése értelmében megszünik az Echo, és hamarosan a Hír TV beköltözik az Angol utcai stúdióba. G. emlékei szerint „Mészárosné könnyeivel küszködve mondta el, hogy nem maradhat mindenki. Vaszily sápadtan bólogatott, és maga elé nézve mormogta, hogy mindenkit időben tájékoztatnak majd - alig pár hónappal azután, hogy mindenkit nyugtatott arról, nincs mitől tartani.”

A következő két hétben voltak, akik maguk döntöttek úgy, hogy inkább távoznak. G.-ben mély nyomott hagyott, amint Mészárosné próbálta valahogy kisírni az üzemi tanácsnál, hogy legalább olyanokat ne rúgjanak ki, akiknél a családban hamarosan gyerek születik.

Április 1-én a teljes állományt berendelték a stúdióba. Nem közölték velük, hogy hol lesz gyülekező, azt se, hogy hol várakozzanak, csak annyit, hogy 12 órakor jelenjenek meg az épületben. 12 óra után aztán teljesen véletlenszerű sorrendben elkezdtek csörögni a telefonok. Akit felhívtak, azt megkérték, hogy fáradjon be az igazgatóságra. A felmondásról már Répásy Bálint a Hír TV vezérigazgatója és Dimitrov Tímea HR-vezető tájékoztatta az érintetteket. G., akit kirúgtak, azt mondta, hogy Vaszily nem volt a helyiségben.

Volt egy középvezető, akit megkértek, hogy hívja fel a produkcióban dolgozó beosztottait, és ő kérje meg őket, hogy fáradjanak be a vezetőséghez. Miután mindenkit végighívott, végül őt is behívták, és kirúgták. A sportszekcióban dolgozók többségétől, a szerkesztők és hírolvasók felétől is megváltak. Befolyásos fideszesek hozzátartozói sem élveztek védettséget: Eperjes Károly és Menczer Erzsébet lányától is elköszöntek. Összesen 50-60 embertől váltak meg, de még így is jobban jártak mint a volt Hír TV-sek. Ott az állomány minimum 80 százalékát elküldték. (Hivatalos számot nem közöltek, de a volt Hír TV-s műsorvezető Dévényi István 180 főt emlegetett, és ezt a cég később sem cáfolta. Az opten.hu cégadatbázis utolsó mentett adata szerint a Hír TV dolgozói létszáma 204 fő volt.)

„Emberek körmeiket rágva kapaszkodtak a telefonjaikba. Azt se tudtuk, merre menjünk, csak kóvályogtunk az üres folyosókon. Csak találgattuk, hogy vajon milyen sorrendben haladnak a nevekkel? Olyan volt, mint a vágóhídon. És voltak köztünk sokan olyanok, akik évek óta ott dolgoztak, és minden erejükkel dolgoztak azon, hogy 2018-ban újra kétharmaddal győzzön a Fidesz"

Az opten.hu adatbázisa szerint év elején az Echo TV alkalmazottainak létszáma 295 fő volt. Azóta a két kormánybarát tévénél dolgozók több mint felét kirúgták. Az Echo-nál csoportos leépítés kereteiben zajlott a folyamat, így csak két hónapot kellett kifizetni az elküldötteknek - ezeket rendben ki is fizették, de a túlórákat és ünnepnapokat már nem. Így sem zárult le a hullám, mivel az Echót működtető Echo Hungária TV Zrt. csak szeptemberben szűnik majd meg jogutód nélkül. Többeket továbbra is ez a cég foglalkoztat, így sorsuk bizonytalan, mások inkább felmondta a bizonytalanság miatt.

Mentes Katalint kerestük a Hír TV-nél, de megkeresésünkre nem érkezett reakció.