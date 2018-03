Orbán Viktor: A választás után elégtételt fogunk venni

A Békemenet a Kossuth térre érkezett, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszéddel fogadja a vonulókat, akik megtöltötték a teret.

Tisztelettel köszöntöm a Békemenet résztvevőit - kezdte, és köszöntötte a téren lévő lengyeleket is. A két ország egymásra utaltságáról beszélt először, a Békemenet szerinte kiállás Lengyelország mellett is.

Fotó: Erdős Dénes/Képszerkesztőség

"Ezen a választáson nem négy év lesz a tét"

- fordult hamar a választásokra Orbán. "Ma komoly dolgokat kell megbeszélnünk egymással" - tette hozzá.

"Mi vagyunk a 48-as szabadságharcosok örökösei" - határozta meg politikai identitását a kormánynak, és egyenes, megalkuvás nélküli beszédet ígért.



"A legnagyobb csata, amit együtt megvívhatunk, még előttünk van, és minden jel szerint éppen most van előttünk" - értékelte a választásokat."El akarják venni a hazánkat" - kezdte a migránsozást, azt akarják, hogy más földrészről érkező idegenek vegyék el az országunkat, fenyegetőzött, hozzá téve, hogy nincs ebben semmi túlzás. Máshol lépésről - lépésre veszítik el az országukat, lassan de biztosan felemésztik őket. Külső erők és nemzetközi hatalmak itt is ezt akarják - jelentette ki.



Széchenyi Istvánnak üzente, a kérdés most az, hogy "lesz-e Magyarország"."Nem választást, hanem a jövőnket akarjuk megnyerni, még sosem feszültnek egymásnak ilyen nyíltan a nemzeti és globalista erők." Egy szűk elit újfajta családokat és olcsó munkásokat akarna, de velük szemben ott vannak a milliók, akik közé önmagát is sorolta.

Civilizációk harca

Az elmúlt nyolc év eredményeire fontos szerinte emlékeztetni, de nem elég, hiszen civilizációs küzdelem folyik éppen, amiben harcba kell szállni életmódunk megóvásáért.



"Ha nem lesz magyar az ország, mi végre a csinodosodás?" - kérdezte. Birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal kell szembeszállni, nem az ellenzéki pártocskákkal, hanem médiakonszernek, hivatásos bajkeverők, Soros ügynökeinek szegődött NGO-k vannak a túloldalon szerinte.



A szeretet nyelve

"Mi sosem gyűlöltünk és nem is fogunk gyűlölni senkit (..) de harcolni fogunk az ellen, amit Soros György és hálózata ezzel az országgal tenni akar"

- mondta. Sorosék a nagy tervet akarják végrehajtani, figyelmeztetett mindenkit.



"Európa már most invázió alatt áll" és "feltartott kézzel nézi mindezt" - aggódott. Kisebbségbe kerülnek a mai nyugat-európai fiatalok a saját országukban, jósolta meg. "Ha Európa nem tesz semmit, ránk fogják rúgni az ajtót" - mondta, az EU pedig odadob mindent a bevándorlóknak, sajnálkozott.



"Mi voltunk az egyetlen ország az EU-ban, akik megkérdezték az embereket, hogy akarnak-e tömeges bevándorlást" - örvendezett, majd rátért ismét a választásokra. "Arra kell készülnünk, hogy a mi jelöltjeinkkel szemben mindenütt egy Soros-jelölt áll majd szemben" - jósolta meg a teljes ellenzéki összefogást.

Szerinte álruhás Soros-jelöltek is lesznek, akik függetlennek álcázzák magukat, mint legutóbb - utalt a hódmezővásárhelyi választásra. Arról beszélt ezután, hogy minden ellenzéki, mindenki aki nem fideszes, az valójában bevándorláspárti Soros-ügynök.

Erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is fogunk venni a választások után

- fenyegette meg az ellenzéket.



Hazaküldjük Gyuri bácsit

Rejtőzködő, fortélyos, alantas, nemzetközi, spekuláns, bosszúálló az ellenzék természete, hívta fel a figyelmet. Orbán szerint "mifelénk elég egyetlen megingás, egy félrecsúszott választási eredmény, és már úszik is minden, amiért évekig keményen megdolgoztunk" - fenyegetett meg mindenkit.

Beszélt kicsit a magyar történelemről, a megszállók elleni harcokról, majd ismét sorosozásba fogott: "Most hazaküldjük Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben, arra kérünk, hogy menj vissza Amerikába, és boldogítsad inkább az amerikaiakat!"



Orbán Viktorra várakoznak a Békemenet résztvevői a Kossuth téren. Fotó: Botos Tamás/444

"Tudjuk, mi sem vagyunk hibátlan nép, a mi történelmünkben is akadtak sötét órák és hideg napok, de többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk tőle" - mondta, majd hozzátette, hogy "Magyarország a magyaroké".

"Amikor fellázadtunk a brüsszeli központ ellen, még egyedül voltunk", de azóta szerinte a lengyelek, csehek, osztrákok, britek, olaszok és amerikaiak is zárkóznak fel a bevándorlás-ellenességben. Ezután a kulturális megszálláson kezdett ismét aggódni.



A fiatalokhoz fordulva azzal folytatta, hogy majd ráébrednek ők is, hogy kell egy hely, egy otthon, ahová vissza lehet térni, egy magyar haza kell, és "a hazának szüksége van rátok most, hogy amikor nektek lesz szükségetek rá, akkor még meglegyen a hazátok".



Beszéde végén Orbán szavalni kezdte a Himnuszt, kérve, hogy együtt mondják vele a többiek is."Magyarok, magasba a zászlókat, menjetek és harcoljatok, fel győzelemre!" - zárta előadását a miniszterelnök.



A beszéd előtti táncos - zenés műsor volt, és Orbánon kívül más nem szólalt most fel. Eddig általában Tarlós István budapesti főpolgármester mondta el gondolatait március 15-éken a miniszterelnök előtt.

Orbán Viktor tavaly március 15-én a Nemzeti Múzeumnál beszélt, és azon izgult akkor, hogy az EU miatt háború lesz.