28 éves áldozata is volt a járványnak

Exponenciális növekedésnek vagyunk tanúi Európában, így Magyarországon is, mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Látni, hogy egyre nagyobb mértékben nő a pozitív esetek száma, harmadik napja közelíti a felfedezett új esetek száma a 4000-et.

Hétfőn 70 új áldozatot jelentettek, köztük egy 28 éves férfit is. A hivatalos tájékoztató oldalon egyelőre nincs mellette alapbetegség feltüntetve, annyi szerepel ott, hogy „adat feltöltés alatt”. Nő a kórházban, illetve a lélegeztető gépen lévők száma, az országos tisztifőorvos szerint jelentős teher hárul az egészségügyi intézményekre és az ott dolgozókra, akinek a rendkívül kitartó, erőteljes, megfeszített munkáját Müller ezúttal is megköszönte.

Müller Cecília szerint az emelkedő tendenciák miatt fontos, hogy betartsuk a szabályokat. Mint fogalmazott, Magyarországon nem sok szabályt léptettek életbe, ezek követhetőek, betarthatók, nem követelnek senkitől rendkívüli erőfeszítést. Beszélt arról is, hogy hétfőtől szélesedik azoknak a helyeknek a köre, ahol kötelező maszkot viselni: ezentúl a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is mindenkinek maszkot kell hordania.

A tisztifőorvos azt kérte az emberektől, hogy ne a kiskapukat keressék,

ne azon gondolkodjanak, hogy hogyan lehet minél többször levenni, mert a cél az, hogy megvédjük magunkat és másokat.

Így például az asztalnál történő fogyasztás közben nem írja elő a törvény a maszkviselést, de amíg a két fogás között várakozunk, vegyük vissza a maszkot: a cél az, hogy mindenki, aki másfél méternél közelebb van hozzánk, védelmet élvezzen. Müller elmondása szerint épp ezért fel kell tenni a maszkot akkor is, ha csak egy ital mellett ücsörgünk. A józan ész szabályai szerint, a cél érdekében tartsuk be ezt a szabályt, foglalta össze Müller Cecília.

Többször is hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos az egyéni felelősség, mert lehetne bevezetni mindenféle szabályokat és széleskörű korlátozásokat, de ha azokat aztán nem tartjuk be, akkor nem lehet korlátozni a fertőzés terjedését. A tájékoztató végén azzal kapcsolatos újságírói kérdésre, hogy az emelkedő számokat látva terveznek-e újabb szigorításokat, Müller elmondta, hogy nagyon sokféle módja van a járvány kezelésének, különböző országok különböző eljárásokat alkalmaznak, és Magyarországon viszonylag kevés szabályt hoztunk, és ezek szigorú betartása fogja lassítani a járvány terjedését. (Arról, hogy miközben lassan egész Európa zár, Magyarország „egyéni védekezéssel” harcol a járvány ellen, vasárnap hosszabban is írtunk.)

A rendőrség részéről Gál Kristóf is megerősítette, hogy a járvány elleni védekezés során elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor szigorúbb fellépés várható a szabályszegőkkel szemben. Hangsúlyozta, hogy az új változások többletfelelősséget ruháznak a vendéglátóhelyek és a kereskedelmi egységek felé is, és a rendőrség ellenőrizni fogja, hogy betartatják-e ezeken a helyeken a maszkviselést.