Miközben lassan egész Európa zár, Magyarország „egyéni védekezéssel” harcol a járvány ellen

Lakatos Tibor rendõr ezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelõs operatív törzs ügyeleti központjának vezetõje Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Szombaton a közmédia riporterének nyilatkozott a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője, Lakatos Tibor, és arról beszélt, hogy amíg csak lehet, a kormány

„az egyéni védekezésre”

támaszkodva harcol a járvány ellen.

Lakatos az M1-nek arról beszélt, hogy az egyéni védekezés kiterjesztésének részeként hétfőtől kibővül és szigorodik a védőmaszkokkal összefüggő szabályozás. Ami a gyakorlatban leginkább azt jelenti, hogy a vendéglátóhelyeken a fogyasztók számára is kötelező lesz állandóan hordani a maszkot, amit csak fogyasztáshoz vehetnek le. Ezen túl annyi változik csak, hogy a boltokat a kereskedelmi hatóságon túl most már a rendőrök is ellenőrizhetik.

Európában eközben a legtöbb helyen már zárnak. Németország részleges lockdownt jelentett be, ahogy Belgium is, Franciaország kétharmadában kijárási tilalmat rendeltek el, Spanyolország egyes területein hasonlóképp. Szlovéniában minden nem létfontosságú boltot bezárattak. Olaszországban és Horvátországban már egy hete lényegében minden vendéglátóhelyet és nem szükséges kiszolgáló egységet bezárattak a kormányok.

Magyarország azonban kitart, itt ugyanis a miniszterelnök szerint istenes a helyzet Nyugat-Európához képest - jóllehet, lakosságarányosan Belgiumon kívül szinte mindenhol kevesebben halnak meg a vírustól, mint nálunk.

Lakatos Tibor szombaton arról beszélt, hogy terjed ugyan a járvány, de „figyelembe kell venni azt is, hogy az ország nem állhat le, hiszen a második hullám sokkal hosszabb ideig tart, mint a tavaszi első hullám. Ezért a korlátozó intézkedéseket megfontoltan kell bevezetni.”

A magyar kormány stratégiája tehát, az „egyéni védekezés” az állampolgárok együttműködésére épít. Lakatos szombaton elmondta, hogy nagyon bíznak az emberek belátásában, és arra kért mindenkit, hogy segítse a járvány „kordában tartására” tett intézkedéseket.