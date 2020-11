Ez a szabály mától: csak maszkban diszkózhatsz, de ha van asztal az étteremben, ülve azt művelhetsz, amit nem szégyellsz

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A kormány a múlt hét végén szigorította a járvány miatt bevezetett korlátozások némelyikét, az új szabályok mától érvényesek. Nézzük, miben változik a mindennapi életed onnantól kezdve, hogy hétfőn reggel kilépsz az ajtón!



A legkézzelfoghatóbb változás, hogy mától nem lesz különbség üzlet, tömegközlekedés, étterem, kocsma, koncert és diszkó között olyan szempontból, hogy ahol sok ember van összezárva, ott mindenkinek maszkot kell hordania, majdnem mindig. Vagyis a vendégátóhelyeken igazából szinte soha.

Részletesebben:

A vendéglátóhelyeken eddig az ott dolgozóknak kellett csak maszkot hordaniuk, mától mindenkinek, vagyis a vendégeknek is. Ez ugyanúgy vonatkozik az utcáról megközelíthető éttermekre, büfékre, kocsmákra és tejbárokra, mint a plázákban található vendéglátóhelyekre.

Ez a gyakorlatban egész pontosan azt jelenti, hogy bármelyik típusú vendéglátóhelyre csak maszkban léphetsz be és ott fedett arccal teheted csak meg az első pár lépést. Ezek után azonban megszűnik az egységes szabályozás, meglepő módon nem aszerint, hogy milyen típusú vagy mekkora helyről van szó, hanem aszerint, hogy azt milyen bútorokkal rendezték be.

Az új szabályok ugyanis különbséget tesznek aközött, ha egy helyen asztaloknál ülve, vagy mondjuk a pultnál állva lehet fogyasztani. Ahol ugyanis van asztal, ott az asztalnál ülő vendégnek alapból nem kell maszkot viselnie. Akkor sem, amikor csak várakozik vagy beszélget. Ahol viszont bármilyen más elrendezésben történik a fogyasztás, a vendég kizárólag a szigorúan vett fogyasztás idejére veheti le az arctextilt.

Mivel a vonatkozó rendelet úgy fogalmaz, hogy “a vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy a vendéglátó üzlet asztalánál ülve (...) nem köteles a maszkot viselni"

Két szomszédos kocsma közül a talponállóban csak maszkban tartózkodhatsz, kivéve mikor aktívan iszol, a leüősben viszont amint leültél, leveheted.

Az egésznek nincs sok értelme, hiszen a helyek túlnyomó többségében van asztal.

Ugyancsak orrot és szájat eltakaró maszkban vehetünk csak részt zenés-táncos rendezvényeken, legyünk nézők vagy ott dolgozók. Ilyen bulikban kizárólag az veheti le a maszkot, aki zenél vagy előad valamit. Illetve az a vendég, aki éppen iszik vagy táplálkozik a büfében, ha van büfé. Vagyis ez relevánsabb korlátozás, mint a vendéglátóhelyekre vonatkozó.

Aki bulizás közben bármikor máskor leveszi a maszkját, azt a szervezők kötelesek azonnal kivezetni.

A maszkot ezeken az eddig felsorolt helyeken, illetve bárhol, ahol enni-innivalót is árulnak - például múzeumok, irodák büféiben - is csak arra az időre szabad levenni, amíg eszünk-iszunk, előtt és utána el kell takarnunk az arcunkat.

A korlátozásokkal sújtott boltok és helyek tulajdonosainak lehet fontos, hogy - elvileg legalábbis - jelentősen durvulhat a büntetést, amit a hatóságok akkor szabnak ki, ha a vendégek nem tartják be az előírásokat.

Eddig összetett, többlépcsős rendszer volt érvényben: az első botlásnál csak figyelmeztetést lehetett kiszabni, utána pedig aszerint nőtt a lehetséges büntetési tétel, hogy az illető hely hányadszorra hibázott. A másodiknál 100 ezer és 1 millió forint közötti bírságot szabhattak ki, a harmadiktól pedig bezárás jött, néhány nap és egy év közötti időtartamra.

Az új szabály szerint már az első esetnél bevethetik akár a figyelmeztetést, akár az egymillióig terjedő bírságot, akár az egy évig terjedő bezárást. Az is újdonság, hogy a hatóság egyszerre szabhat ki pénzbüntetést és zárhatja be a boltot. Nem is beszélve arról, hogy eddig csak a kereskedelmi hatóság büntethette a maszkügyben hibázó boltokat és vendéglátóhelyeket, máról ezt a rendőrség is jogszerűen megteheti.