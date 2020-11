Rendőri segítséggel lakoltatott ki egy közalkalmazottat és idős édesanyját a csepeli önkormányzat

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Hiába próbálták aktivisták élőlánccal megakadályozni, hogy a csepeli önkormányzat a koronavírus-járvány második hullámának közepén, kevesebb, mint két héttel a téli kilakoltatási moratórium előtt és vagyonkezelő kilakoltasson egy önkormányzati bérlakásból egy 42 éves férfit és 60 éves, súlyosan beteg édesanyját. Az akciót szervező A Város Mindenkié csoport közleményében azt írja, értetlenül áll az előtt, hogy az önkormányzat miért tette hajléktalanná a rászoruló családot.

A szervezet szerint azzal, hogy utcára tette a családot, törvényi kötelezettségének nem tett eleget, az önkormányzatokról szóló törvény ugyanis előírja, hogy az önkormányzat feladata a hajléktalanná válás megelőzése. Ahogy arról korábban írtunk, a 42 éves Elemér 2004 óta lakott ápolásra szoruló édesanyjával önkormányzati tulajdonú csepeli bérlakásukban. 2014-től kezdődően, az AVM közleménye szerint önhibájukon kívül nagyobb összegű lakbértartozásuk keletkezett. Az önkormányzat a bérleti szerződésüket felmondta, a család azóta jogcím nélkül él a lakásban. Tavaly nyáron már kerültek kilakoltatás közeli helyzetbe, akkor viszont sikerült megakadályozni, hogy hajléktalanná váljanak, a hátralék rendezésére részletfizetési megállapodást kötöttek a vagyonkezelővel.

A Város Mindenkié aktivistáinak élőlánca Csepelen Fotó: Vörös Anna

Azóta is törlesztettek, még azután is, hogy Elemér a járvány alatt elvesztette a munkáját, bár nemrég sikerült közalkalmazottként elhelyezkednie. Újabb hátralékuk nem keletkezett, a tartozásuk felét már visszafizették. Ennek ellenére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt a részletfizetési megállapodást 2020. október 2-án felmondta, és két héttel később már meg is kapták a végrehajtói felszólítást a lakás kiürítéséről.



A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. korábban azt közölte az AVM-el, hogy bár elméleti lehetőségük lenne rá, hogy az eljárást szüneteltessék, indokuk nincsen rá. A Város Mindenkié csoport aktivistái kedd reggel élőlánccal próbálták megakadályozni a kilakoltatást. A megjelenő rendőrök viszont egyenként szakították ki a több mint 20 aktivistát egymás karjaiból, eltávolították őket a lakás ajtaja elől. A helyszínen lévő önkormányzati munkatársak az aktivisták kérése ellenére be sem mutatkoztak és semmi hajlandóságot nem mutattak a tárgyalásra.

A szervezet élőlánc felbontása alatt is próbálta elérni a döntéshozókat, de Ábel Attila, felelős alpolgármester azt mondta, nincs hatása az ügyre, a korábban felelősként megnevezett dr. Kárpáti Judit főosztályvezető telefonhívásunkat már nem is fogadta.

Az AVM szerint egy világjárvány közepén hajléktalanná tenni egy családot nemcsak morálisan helytelen és sérti az önkormányzat törvényi kötelezettségeit, az önkormányzati vagyonnal történő felelős gazdálkodásnak is ellent mond, amellyel a kilakoltatást igazolták. Így ugyanis, hogy elveszítették az otthonukat, Elemér várhatóan rövid időn belül elveszíti majd a munkáját is, ami miatt a fennálló tartozásuk behajthatatlanná válik. Ezzel szemben az elmúlt egy évben bizonyították, hogy lakhatásuk költségeiről, hátralékuk törlesztéséről képesek gondoskodni.