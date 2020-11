Biden karnyújtásnyira a győzelemtől

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Ha a számokat nézzük, már csak jogi trükközéssel lehet megakadályozni Biden győzelmét



A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján Biden minden bizonnyal győzni fog Arizonában, Michiganben, Nevadában és Wisconsinban

Valószínűleg Pennsylvnaiában is, bár itt némi jogászkodással a republikánusok megakadályozhatják a győzelmét.

De ennek már nem volna jelentősége.

Hiába néz ki úgy, hogy az elnök végül nyer Georgiában és Észak-Karolinában, Bidennek ezek és Pennsylvania nélkül is meglehet az elnökség elnyeréséhez minimálisan szükséges 270 elektori szavazata.

Joe Biden a választás éjszakáján, amikor arra kérte a támogatóit, hogy várjanak türelemmel, és azzal nyugtatta őket, hogy reményei szerint "jó nyomon haladnak" Donald Trump legyőzéséhez. Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Revideálnom kell magam. Szerda reggel, utolsó elemzésemben azzal búcsúztam, hogy egyre halványabbak Joe Biden győzelmi esélyei, pedig - hogy egy olyan kifejezést használjak, amit ezidáig direkt kerültem - minden jel szerint engem is csak a "vörös délibábnak" nevezett jelenség tévesztett meg. Vagyis az, hogy három fontos északi államban, Wisconsinban, Michiganben és Pennsylvaniában a republikánusok körmük szakadtáig harcoltak azért, hogy a választás napja előtt akár hetekkel befutó levélszavazatokat véletlenül se összesíthessék már a választás előtt. Pedig van állam, ahol így tettek: Floridában, az USA harmadik legnépesebb államában már öt héttel a szavazás napja előtt megkezdték a milliószámra érkező korai és levélszavazatok összesítését, így ott már a választás éjszakáján végeredményt hirdethettek. Meglepő végeredményt, mert bár a közvélemény-kutatások Biden 2,5 pontos győzelmét vetítették előre, végül Trump nyert ilyen arányban. De erről majd később.

Kora reggel, amikor hirtelen belassult a szavazatok összesítése az északi államokban, Donald Trump a pillanatnyi állás szerint csaknem hétszázezer szavazattal vezetett Pennsylvaniában, közel háromszázezerrel Michiganben, és bő százezerrel Wisconsinban. A kissé zavaros információk alapján nem volt teljesen világos, hogy a még nem összesített szavazatok mekkora hányada lehet levélszavazat. Mint kiderült, igen nagy. Pennsylvaniában még 1,4 millió szavazat vár összesítésre - és péntekig még befuthatnak levélszavazatok -, ezek döntő többsége levélszavazat, márpedig azok az eddig feldolgozott levélszavazatok alapján javarészt Joe Bident támogató demokrata választók szavazatai. Ugyanez a helyzet Michiganben, Wisconsinban pedig mostanra az AP már ki is hirdette Joe Biden győzelmét: a jelen állás szerint már bő húszezer szavazat az előnye, de a hivatalos végeredmény kihirdetése napokig elhúzódhat, mert Donald Trump már most bejelentette, hogy újraszámlálást fog kérni. Mivel Biden előnye kevesebb egy százaléknál, erre minden jogi lehetősége adott is. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy húszezer szavazatnyi előnyt nehéz újraszámlálással megfordítani.

Scott Walker, Wisconsin egykori republikánus kormányzója két közelmúltbeli wisconsini újraszámlálás eredményét felidézve megjegyezte, hogy azok mindössze pár száz szavazatnyi eltérést eredményeztek az előzetesen közölt végeredményhez képest. Ettől függetlenül a folyamatnak végig kell mennie, de ez csak elodázza az eredményhirdetést, a végkimenetet aligha befolyásolja másban.

Michigan és Pennsylvania is Bidené lehet

A reggeli álláshoz képest mostanra már Michiganben is fordult a kocka, 96 százalékos feldolgozottságnál Joe Biden már bő 45 ezer szavazattal vezet, vagyis itt is az az irányadó, amit fentebb Wisconsinról írtam. Pennsylvaniában, ahol az északi államok közül jelenleg a legalacsonyabb a feldolgozottság, Trump csaknem hétszázezer szavazatos előnye 390 ezerre olvadt, és itt, ha a még össze nem számlált levélszavazatok arányaikban ugyanúgy oszlanak majd meg, mint az eddig összesítettek, Joe Biden itt is fordítani fog.

Georgiában ugyanakkor, ahol a reggeli adatok alapján valószínűbbnek tűnt Biden győzelme, mint bármelyik északi államban, most már úgy tűnik, mégse fog sikerülni a fordítás. Trump, ha csupán pár tízezer szavazattal is, de nyerni fog a hagyományosan masszívan republikánus államban, ahol a demokraták utoljára 1992-ben tudtak nyerni. Ugyanez a helyzet Észak-Karolinában is, ahol Trump 95 százalékos feldolgozottságnál kb 75 ezer szavazattal vezet. A még fel nem dolgozott szavazatok várható eloszlása alapján Biden ennél ugyan szorosabbá teheti a végeredményt, de megfordítani már aligha fogja.

Nyugaton is biztos Biden vezetése

A két nyugati állam közül Nevadában Joe Biden 86 százalékos feldolgozottságnál ugyan kevesebb, mint nyolcezer szavazattal vezet csupán, de ha megnézzük, melyik megyékből hány szavazatot várnak még, egyértelmű, hogy előnye nem csökkenni, hanem nőni fog a számlálás előrehaladtával. Ugyanez a helyzet Arizonában is, ahol szintén 86 százalékos feldolgozottságnál Biden bő kilencvenezer szavazattal vezet, de az állam két legnépesebb megyéjében, Maricopában és Pimában, ahol 86, illetve 89 százalék a feldolgozottság, a szavazatok eddigi eloszlása alapján várhatóan tovább fogja növelni az előnyét. Csak Maricopában még csaknem négyszázezer szavazat összesítése van hátra, több, mint ahány választó összesen él a legnagyobb arizonai megyében, ahonnan Trump remélhet több szavazatot Bidennél.

Alaszkában eddig kizárólag a feldolgozottság alacsony mértéke miatt nem hirdettek győztest, de ott már a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján is szinte biztosra vehetjük Trump győzelmét

Összegezve tehát, ha Pennsylvaniában az ottani bonyolult jogi helyzetre tekintettel nem is hirdetünk végeredményt, akkor ez az elnökválasztás várható végeredménye:

Biden nyer Trump nyer Szoros verseny Még nincs eredmény IN TX WA CO AZ KS OK MN IA AR LA WI KY TN MS AL GA ID MT WY CA NV AK HI UT NM NE* OH IL NH OR MA PA FL MD DC DE NY NJ ME VT RI CT Az amerikai elnökválasztás lehetséges kimenetele Előzetes eredmények alapján, november 4., 21:20 14 10 2 0 16 2 9 18 1 1 2 0 10 10 3 4 5 5 6 6 1 1 5 38 9 6 7 6 8 6 9 16 9 1 1 8 5 6 7 3 12 3 3 7 3 3 13 5 15 4 3 4 1 1 2 9 3 WV SD ND 4 MO 10 3 MI VA NC SC * 4 szavazat Trumpnak, 1 Bidennek Nebraskában 1

Vagyis Joe Biden a pennsylvaniai eredménytől függetlenül 270 elektori szavazatot szerezhet, ami a lehető legminimálisabb győzelem: az 538 fős elektori kollégiumban a szavazatok 50 százaléka +1 szavazat, vagyis pont 270 kell minimálisan a győzelemhez.

A cikk elején, Florida apropóján már ígértem, hogy kitérek még a közvélemény-kutatásokra. Bár azt, hogy országos összesítésben melyik jelölt hány szavazatot szerzett, még jó ideig nem fogjuk megtudni - Kaliforniában, a legnépesebb államban november 20-ig várják a választás napjáig postára adott levélszavazatokat, de ez a választás kimenetelét már nem, csak a számszerú végeredményt befolyásolhatja. Mégis, a jelenlegi adatok alapján az már nyilvánvaló, hogy a felmérésekben előrejelzett 8-10 százaléknál jóval kisebb a különbség a két jelölt között. A jelen állás szerint mindössze két százalékponttal nyert országosan Biden. A kaliforniai szavazatok összesítése után négy százalékra bővülhet az előnye. Vagyis ez alapján országosan a közvélemény-kutatások 4-6 százalékkal mérték alul Donald Trumpot. Ennél nagyobb mértékben mérték alul a regnáló elnök várható eredményét Wisconsinban és Michiganben, ahol Biden 10 százalék körüli győzelmét jósolták. Floridában nagyjából ugyanakkorát tévedtek, mint országosan, Pennsylvaniában, ha eltekintünk a jogi bonyodalmaktól, a jelen állás szerint ennél kisebb mértékben, úgy 3 százalékkal tévedtek Trump kárára. Hogy idén mit rontottak el? Ennek elemzése nem órákat, hanem heteket igényelne, egyelőre maradjunk annyiban, hogy az előzetes rémforgatókönyvek közül az jött be, hogy idén az átlagosnál, és a 2016-ban tapasztaltnál is nagyobbat tévedtek.