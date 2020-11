A megkérdezettek harmada nagyon veszélyesnek látja most az iskolába járást

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Rengetegen látják kockázatosnak az iskolai oktatást a mostani járványhelyzetben, derül ki egy friss felmérésből, ami az Opinio közvélemény-és piackutató applikációval készült a 444 megbízásából. Az 1165 fős minta országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező lakosságra lakóhely, kor, nem és iskolai végzettség szerint. A mintában levők 70 százalékának nincs gyereke.

A válaszadók 32 százaléka teljes mértékben veszélyesnek tartja iskolába járatni a gyerekeket, további 46 százalék pedig lát benne kockázatot. 10 százalék kissé, 13 százalék pedig egyáltalán nem látja veszélyesnek a helyzetet.

A nők inkább tartják teljes mértékben veszélyesnek a helyzetet (46 százalék, szemben a férfiak 20 százalékával). Életkori bontásban a 40-49 évesek választották legnagyobb arányban a „teljes mértékben veszélyes” lehetőséget. Az 50-59 éves válaszadók közt senki sincs, aki ne látna kockázatot a helyzetben.

A nyolc általánost végzettek 62 százaléka teljes mértékben veszélyesnek látja a helyzetet. Ez messze a legmagasabb arány minden képzettségi kategóriában. Az érettségizetteknél ugyanez csak 13 százalék.

A budapesti válaszadók jelentős része, 85 százaléka legalább részben kockázatosnak látja a helyzetet. A községekben ugyanez az arány 83, a megyei jogú városokban 69, egyéb városokban 76 százalék. Utóbbi két kategóriában mondták a legnagyobb arányban, hogy egyáltalán nem kockázatos a helyzet (14 és 15 százalék).

A válaszadók 52 százaléka egyetért, illetve teljesen egyetért azzal az állítással, hogy a szülők az állami intézkedésektől függetlenül is otthon tarthatják a gyerekeiket, ha veszélyesnek látják az iskolába járást. 33 százalék egyet is ért, meg nem is, 11 százalék egyáltalán nem ért egyet, 3 százalék nem tudja megítélni.

A nők különösen nagy arányban, 60 százalékban választották a két első válaszlehetőséget. A férfiaknál ez az arány 47 százalék. Ők 12 százalékban egyáltalán nem értenek egyet az állítással, a nőknél ez 9 százalék. A budapestiek 55, az egyéb városokban élők 57 százaléka választotta az első két válasz valamelyikét. A megyei jogú városok lakói közül viszonylag sokan, 14 százaléknyian egyáltalán nem értettek egyet ezzel.

Iskolai végzettség szerint a diplomások utasították el legnagyobb arányban a gyerekek önkéntes otthontartását (16 százalék). A nyolc általánost végzetteknél ez csak 3 százalék. Utóbbiak 89 százalékban teljesen egyetértenek, vagy egyetértenek.