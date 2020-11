150 ezer dolgozó hagyhatta már ott a vendéglátást

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Legalább 3-4 évre lesz szükség ahhoz, hogy a járvány után a turizmus és vendéglátás vissza tudjon térni a 2019-as szintre a járvány után, ezt mondta az ATV-nek Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Flesch szerint az újrakezdést az is nehezítheti, hogy a szektorban dolgozó nagyjából 400 ezer ember jó része, úgy 150 ezer fő elhagyta a pályát más területen helyezkedett el vagy próbált elhelyezkedni az elmúlt fél évben, miután a tavaszi kijárási korlátozások alatt elvesztette a munkáját a vendéglátásban.

Az éttermek és szállodák a második hullámot is nehezen vészelik át, az ATV riportja szerint sok étterem rövidebb nyitvatartással és a házhozszállítás erősítésével igyekszik túlélni ezt az időszakot, de sok hely be is zárt. A Ráday Soho egyesület elnöke szerint a kormány második hullám alatt bevezetett intézkedései is sokat rontanak az éttermek helyzetén. Bár a 11 órás kötelező bezárás annyira nem viselte meg a vendéglátósokat, a határzár fenntartása, az így elmaradó turistákkal nagyon komoly érvágás, a "kegyelemdöfést" viszont a maszkviselés kötelezővé tétele adja meg az éttermeknek és kocsmáknak.