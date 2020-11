A Fehér Házban ugyanúgy dolgoznak a jövő évi költségvetési terven, mintha mi sem történt volna

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Washington Post több forrás alapján ír arról, hogy a Fehér Ház költségvetési hivatala arra utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy továbbra is készítsék elő a kormány költségvetési terveit a következő fiskális évre.

A Fehér Ház ezeket a terveket jellemzően februárban nyújtja be, az idei évben viszont februárban már nem Donald Trump lesz az amerikai elnök és új kormánya is lesz az országnak, hiszen Trump kikapott a választáson Joe Bidennel szemben. A tervek szerint Bident január 20-án iktatják be, igaz, Trump még nem volt hajlandó elismerni az eredményt.

A Washington Post cikke szerint a döntés, hogy haladjon tovább a munka a Trump-kormány költségvetési javaslataival, meglepett több karrieralkalmazottat, hiszen mindenki arra számít, hogy a következő költségvetést már a Biden-adminisztráció nyújtja majd be a Kongresszus elé. A Fehér Ház költségvetési terve amúgy sokszor inkább szimbolikus terv, amit aztán a Kongresszus két háza rendesen átalakít, de kijelöli azt, hogy az elnöki adminisztráció milyen költségvetési politikát képzel el az országnak.

Hétfőn a Fehér Ház amúgy arra utasított vezető kormányzati tisztviselőket, hogy ne működjenek együtt a Biden-féle átmenetet előkészítő csapattal, amiből a lap szerint várhatóan jogi eljárások kerekedhetnek majd.

A költségvetési tervekkel kapcsolatban egy név nélkül nyilatkozó kormányzati tisztviselő azt mondta, hogy úgy tesznek a Fehér Házban, mintha nem történt volna semmi, és mindenkitől elvárják benn, hogy végezze el ezt a csomó munkát, miközben az alkalmazottak tudják, hogy az egész a kukában fogja végezni.

Közben Biden csapata azt közölte, hogy a leendő elnök kedden telefonon tárgyalt Emmanuel Macron francia államfővel, Angela Merkel német kancellárral, Micheál Martin ír miniszterelnökkel és Boris Johnson brit miniszterelnökkel. Azaz ahogy várni lehetett, Biden rögtön erősíteni kezdte a kapcsolatot az Egyesült Államok hagyományos európai szövetségeseivel.