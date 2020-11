Megérkezett az Eta hurrikán Floridába

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az Eta névre keresztelt hurrikán vasárnap késő este elérte Florida partjait áradásokat és áramkimaradást hozva magával, írja a BBC.

Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

A közösségi médiában több olyan kép is megjelent, ahol a házak tetejéig ér a víz, teljes mezőket borít be. A viharra és a nagy áradásokra napokkal az Eta megérkezése előtt adtak ki figyelmeztetéseket, Key Westet és környékét teljesen kiürítették, Florida déli megyéiben pedig iskolákat zártak be.



Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Az előrejelzések szerint a vihar Florida után a Mexikói-öböl felé veszi útját, lelassul és megerősödik hétfőtől kedd estére virradóan. Jamaikában és a Bahama-szigeteken is figyelmezetést adtak ki lehetséges áradásokra.

Az Eta hurrikán Közép-Amerikában, elsősorban Panamában, Hondurasban és Guatemalában tombolt igazán, ezeken a helyeken az áldozatok száma meghaladja a százat.