A Szeged három kézilabdázója megfertőződött a koronavírussal

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának három játékosa megfertőződött a koronavírussal, ezért az együttes soron következő két bajnoki találkozóját elhalasztották.

„Az ilyenkor szokásos eljárásrendnek megfelelően a fertőzött játékosok járványügyi elkülönítése megtörtént. Jelenleg edzői stábunk, valamint keretünk jelentős része ismét hatósági karanténban tartózkodik” - olvasható a klub szerdai közleményében.

A szegediek szerda este a Sport36-Komló csapatát, majd szombaton a Ferencvárost fogadták volna. A csapat korábban már többször karanténba került, több bajnokiját és BL-mérkőzését is el kellett halasztani.



Ma jelentették be, hogy a győri női kézisek közül is négyen megfertőződtek, illetve hogy az Izland elleni, holnapi meccsre készülő fociválogatott szövetségi kapitánya is koronavírusos.