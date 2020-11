Mads Mikkelsen lehet a kirúgott Johnny Depp utódja a Legendás állatok-filmekben

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A dán Mads Mikkelsen veheti át Johnny Depp szerepét, akit nemrég raktak ki a Legendás állatok-filmekből – írja a Guardian.

A Deadline információi szerint Mikkelsen már tárgyal a film készítőivel, vagyis nagyon úgy néz ki, hogy a J.K. Rowling varázslós könyvéből készült filmsorozat harmadik részében már ő alakítja Gellert Grindelwaldot, miután a Warner Bros. finoman megkérte Deppet a távozásra. Deppnek azért kellett mennie, mert elvesztett egy rágalmazási pert, amit a Sun ellen indított, miután a lap feleségverőnek nevezte őt exfelesége, Amber Heard vádjai alapján.

A Guardian arról is ír, hogy a film rendezője, David Yates eredetileg is Mikkelsent szánta volna Grindelwald szerepére, de szóba került Colin Farrel is, aki az első részben már eljátszotta ezt a szerepet, azonban ő most a legújabb Batman-filmmel van elfoglalva, amiben ő lesz a Pingvin.