Vereségével Donald Trump elnökből nemzetbiztonsági kockázattá alakulhat

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az amerikai elnökök minden titkok tudói. Elnökként teljes rálátásuk van az Egyesült Államok hírszerzésének minden információjára, melyekről napi szinten tájékoztatják is őket. Bár távozásuk után napi tájékoztatókat már nem kapnak, de a kormányzásuk idején keletkezett titkokhoz még van jogosultságuk hozzáférni.

Ez általában nem jelent problémát, de hát Donald Trump nem olyan elnök volt, mint általában a többi. Trump nagyon el van adósodva, ráadásul tapintható indulatokat táplál az amerikai kormányzattal szemben, amit megválasztása óta azzal vádol, hogy titkon összeesküdött választási győzelme megakadályozására és a megbuktatására. Az elhárítók az ilyen sértett, kényes anyagi helyzetbe került közhivatalnokokat egyértelmű nemzetbiztonsági kockázatként tartják számon.

"Az elégedetlen, zsémbes, felháborodott emberek mindig veszélyt jelentenek, legyenek volt vagy jelenlegi köztisztviselők. Trumpra bizonyosan illik ez a jellemzés" - mondta a Washington Postnak David Priess volt CIA-ügynök, a "The President's Book of Secrets" című, az elnöknek adott hírszerzési tájékoztatók történetét feldolgozó kötet szerzője.

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint az egyetlen remény, hogy Trump legendásan nem figyelt a napi hírszerzési tájékoztatókon, így talán nem is emlékszik titkokra, amiket most dühében feltárhatna. A legkomolyabb aggályokat amúgy az okozza, hogy az elnöknek részletes információi vannak arról, hogy a világ kormányaiba milyen amerikai ügynökök vannak beépülve. "Valószínűleg nem tud sokat a hírszerzés részleteiről. De apró részleteket tudhat" - mondta a lapnak Peter B. Zwack nyugalmazott dandártábornok, korábbi katonai felderítő és az Egyesült Államok egykori moszkvai katonai attaséja.

De még ha Trump konkrét nevekre, vagy lehallgató eszközök pontos helyére tán nem is emlékszik, olyan információknak birtokában van, amiből egy ellenséges hírszerzés már következtethet azok forrására. Elnöksége alatt volt is már rá példa, hogy ilyet kikotyogott. 2017-ben Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek hencegett el egy olyan értesüléssel, amely alapján azonosíthatóvá vált annak forrása. (Via The Washington Post)