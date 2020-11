Beindult a vita az ellenzéki előválasztás szervezéséről

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Hat ellenzéki párt már megegyezett már abban, hogy a következő parlamenti választás alkalmával mind a 106 egyéni választókerületben közös jelölteket indítanak, és egyre valószínűbb, hogy közös listájuk is lesz.

A 106 egyéni jelöltről előválasztásokkal akarnak dönteni, ebben is elvi egyetértés van az összefogásban résztvevő DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd között. Elvi egyetértés van arról is, hogy jó lenne közös miniszterelnök-jelöltet állítani, akinek személyéről szintén előválasztáson lehetne dönteni.

Úgyhogy most elkezdődtek a viták arról, hogyan szervezzék az előválasztásokat. Eddig leginkább arról volt vita, hogy mind a 106 választókerületben meg lehet-e szervezni az előválasztást. Erről a pártok elnökei még nem döntöttek.

Írják alá a programot

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke most egy új javaslattal jött elő a Népszavában csütörtökön megjelent publicisztikájában, amiben azt akarja elérni, hogy az előválasztáson csak olyan jelölt indulhasson, aki aláírja az ellenzéki pártok közös programját. Máskülönben hiába győzne az ellenzék, nem volnának világos elvei a közös kormányzásnak a mostani igen színes ellenzéki koalícióban, figyelmeztet.

Csakhogy ilyen közös program még nincsen, bár elvi döntés már van arról, hogy kéne írni. Úgyhogy Tóth most sürgeti, hogy a program minél gyorsabban készüljön el. A közös programot az MSZP nem csak a képviselő-jelöltekkel, hanem a miniszterelnök-jelöltekkel is aláíratná az előválasztás előtt.

Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan társelnökök és Horváth Csaba, Zugló polgármestere egy MSZP-s sajtótájékoztatón. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

1-2-3 helyről is lehessen szavazni

Szerdán küldte körbe a pártok vezetőinek és a sajtónak a saját javaslatát Bana Tibor, független képviselő, aki a Jobbikot hagyta ott Jakab Péter vezetési stílusa miatt, és egyes pletykák szerint új párt szervezésében van néhány kollégájával. Bana azt akarja elérni, hogy az előválasztáson szavazók sorrendbe állíthassák a jelölteket, és így ne csak az derüljön ki, hogy kire szavaznak a legtöbben, hanem az is, hogy kinek mekkora az elutasítottsága. Szerinte így lehet megtalálni azokat, akiknek a legjobb esélye lehet a győzelemre, mert a leginkább számítanak konszenzusos jelölteknek.

Aki már bent van, az maradhat?

Már hetek óta tart a vita arról is, hogy azokban a körzetekben, ahol már most is ellenzéki képviselő van, kell-e előválasztás, vagy ott automatikusan indulhasson a mostani képviselő. Az automatikus újraindulást támogatja az MSZP és a DK, míg a leghangosabban a Momentum ellenzi ezt az eljárást.