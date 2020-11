A PIROS FONAL MEGVÉD A VÍRUSTÓL, harsogja címlapján a kormány bulvárlapja, a jobbikos feljelenti

Friss Facebook-posztjában ezzel indokolta Stummer János jobbikos parlamenti képviselő, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke, hogy miért jelenti fel a Borsot.

A kormányzati médiaholdingba tartozó bulvárlap mai címlapja tényleg igencsak meredek:

A fenti cím alatt ugyanis a következő szöveg olvasható:

“Ezen a napon sokan reménykednek a szerencsében, de a legszerencsésebb most mégis csak az, aki megússza a járványt. Liptai Claudia és Hernádi Judit jósnője a maszkos védekezés mellett a piros fonal erejében hisz.”

A nyomtatott újság címlapjára rápillantva valósággal leugrik róla a piros alapon nagy fehér betűkkel szedett, önmagában végképp életveszélyesen félrevezető cím.

Azt számos vonatkozó kutatás mutatta ki, hogy a nyomtatott lapok olvasóinak meglepően nagy százaléka csak a címeket vagy a címeket és a címlapra kitett rövid ajánlókat-lideket olvassa el.

Stummer fb-posztjában a Fidesz-KDNP-t is megszólítja, mondván

“Nos, kedves kormánypártok, ha kellett az a felhatalmazás, tessék most is vasszigorral eljárni. Ne csak a kisembernek járjon a büntetés, ha vét a szabályok ellen. Járjon az a haveroknak is. A pletykalapotok ugyanis az eredményes védekezést akadályozza ezzel a butasággal. Ezért három évig terjedő szabadságvesztés jár, ugye. Ott van benne a büntető-törvénykönyvben, ti fogadtátok el.“