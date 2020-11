Azonnali hatállyal távozott Boris Johnson főtanácsadója

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Mint egy filmjelenetben, úgy ért véget Dominic Cummings miniszterelnöki főtanácsadói karrierje: egy papírdobozt szorongatva péntek este elhagyta a Downing Street 10-et.

Péntek reggel még azt lehetett olvasni, hogy várhatóan az év végéig távozik a brexit népszavazási kampány után világhírűvé vált politikai tanácsadó. A BBC értesülései szerint viszont



Boris Johnsonal úgy döntöttek, hogy jobb, ha Cummings már most szedi a cókmókját és elmegy. A miniszterelnök környezetében sok volt a feszültség az elmúlt időszakban, különösen Cummings és közeli kollégája, a miniszterelnökség kommunikációs vezetője, Lee Cain valamint Boris Johnson között. A BBC szerint ezek a régóta lappangó feszültségek vezettek odáig, hogy először Cain, majd Cummings is távozott.

Lee Cain és Dominic Cummings a 2016-os brexitről szóló népszavazáson az unióból való kilépést támogató Leave kampányban is együtt dolgoztak (erről egy HBO film is készült, ahogy Benedict Cumberbatch játszotta Cummings szerepét), és mind a ketten komoly szerepet játszottak Boris Johnson és a konzervatív párt 2019-es választási győzelmében. Cain távozása után elterjedt a brit sajtóban, hogy Cummings azzal fenyegette a miniszterelnököt, hogy ő is távozik, bár ezt akkor tagadta.

Ahogy korábban írtuk, a konfliktusok a legrosszabbkor jönnek Boris Johnsonnak, aki a közelmúltban többször is 180 fokos fordulatokat vett a járványkezelésben, és miközben a koronavírus továbbra is súlyos károkat okoz az országnak, saját pártjában is egyre többen vannak, aki elégedetlenek a kormány teljesítményével.

Cummings a miniszterelnök nagyon közeli bizalmasa volt éveke át. Nem véletlen, hogy Cummings átvészelhette a tavaszi botrányt is, ami azután tört ki, hogy kiderült, a főtanácsadó megszegte a kormány által elrendelt járványügyi korlátozásokat, és március végén 400 kilométert autózott lázas felesége és négyéves fiuk társaságában Londonból Durhambe, Cummings családjának birtokára.