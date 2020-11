Ukrajnában több mint 12,5 ezer új fertőzöttet regisztráltak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egymás után három napon döntve meg a korábbi csúcsot, szombatra már több mint 12,5 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, a halálos áldozatok száma pedig átlépte a 9,5 ezret.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon az előző napi csúcsot is meghaladó, 12 524 esettel 525 176-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 191 áldozattal 9508-ra. Eddig 238 811-en gyógyultak meg, viszont az aktív betegek száma 276 857-re emelkedett.

Az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban megint ezer fölötti új beteget jegyeztek fel előző nap, velük eddig már csaknem 49,7 ezer fertőzöttet igazoltak Kijevben, az elhunytak száma pedig 950-re nőtt.

Az elmúlt napon is sok, 1525 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.

Eközben életbe lépett a kormány által elrendelt úgynevezett hétvégi karantén, amely alapján az élelmiszerboltokon, a gyógyszertárakon, illetve a közösségi közlekedésen kívül semmi sem működhet. Egyúttal a kormány megszüntette a korlátozások adaptív, azaz régiónként eltérő jellegét is, mostantól az egész országban a korábbi "narancs" besorolásra vonatkozó szabályozások vannak érvényben.

Több vidéki nagyváros, az ország nyugati részén Lviv, Ternopil, Zsitomir, Ivano-Frankivszk, továbbá Cserkaszi, valamint a kelet-ukrajnai Dnyipro helyi vezetése bejelentette, nem vezetik be a hétvégi karantént, hiába figyelmeztetett Denisz Smihal miniszterelnök, hogy a rendelet végrehajtása kötelező. Kijev városvezetése viszont engedelmeskedett. A romániai határnál lévő Csernyivciben több száz vállalkozó útelzárással tiltakozott szombaton a hétvégi karantén bevezetése ellen.

