A koronavírus tesztek számának elírása a kormányzati honlapon rávilágított a rendszer egyik gyenge pontjára

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Arra a világ szakemberei is felkapnánk a fejüket, amit ma jelentett a kormányzati koronavírus honlap, miszerint 6098 tesztet végeztek el, de ennél több, 6495 új fertőzöttet találtak.

Illetve hát ezt így nem jelentették be, csak azt, hogy 6495 új fertőzöttet regisztráltak, ami rekord amúgy. Azt soha nem közlik külön, hogy hány tesztet végeztek az elmúlt 24 órában. Csak van egy tábla, amit naponta lecserélnek, és azon szerepel, hogy összesen eddig hány mintát vettek.

A meglepő mintavételi adat

Szinte minden országban van külön statisztika az elvégzett tesztek számáról. Nálunk ezt a szívességet nem teszi meg a kormányzati honlap, akit érdekel, vezessen magának külön táblázatot, az összes mintavétel számát vonja ki az előző napi, addigra már eltüntetett táblán szereplő összemintavételi számból.

Miután ezt mi is megtesszük naponta, ahogy a jelek szerint egyébként sok olvasónk is, reggelre némi számolgatás után kijött a meglepő 6098-as mintavételi szám.

Igen, logikus lenne, hogy az új fertőzöttek száma és a mintavételek száma között nincs semmilyen összefüggés, ezért is fordulhat elő, hogy 6098 tesztek végeztek, de 6495 fertőzöttet találtak.

Csakhogy eddig nagyjából együtt mozogott a két szám: amikor október 25-én rekordmennyiséget teszteltek, akkor az új fertőzöttek száma is rekordra ugrott. November 7-én is ugyanez történt, november 13-án is. Amiből az következik, hogy a már kiértekelt tesztek számát tüntetik fel a napi adatok között (a maguk módján), és az ezek alapján regisztrált új fertőzöttek számát.

Ebben meg azért lenne logika, mert összevethető a két szám, meg lehet vizsgálni, hogy az összes teszt közül hány százalék lett pozitív, ami fontos mutatója a járvány terjedésének.

Mi az utóbbira hajlunk, ezért is készítünk grafikonokat az összes teszten belül a pozitívak arányáról. Az oxfordi adatbázis is ez alapján számítja a pozitív arányt Magyarországra.

A kérdés eldöntését nagyban segítené, ha az operatív törzs kommunikálna. Írtunk az ügyben, de azt is csak hosszú hetek után árulták el még tavasszal, hogy a tesztek száma nem ennyi embert jelent, hanem ennyi vizsgálatot. Így az összes tesztszámban szerepelnek azok a vizsgálatok is, amiket ugyanazon az emberen végeztek el, akár 4-5 esetben.

Mindenesetre a furcsa adatközlés után másfél órával azt közölték, hogy „a ma reggel közölt mintavételek száma adatszolgáltatási késedelem miatt nem végleges, a közöltnél jóval több mintavétel történt, az adatot még a mai napon frissítjük”. A táblázatot reggel 8:50-kor tették ki, délután öt óráig még nem frissült.

Akár így van, akár úgy, komoly probléma van ezzel az adattal, mert nagyon sok idő telik el a mintavételek és a vizsgálatok kiértékelése között. Két lehetőség van ugyanis.

Ha a mintavétel időpontjára vonatkozik az operatív törzs tájékoztatása, akkor annak semmi köze sincs ahhoz, hogy aznap hány új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. A levett minták eredményei majd valamikor meglesznek, semmit nem lehet összehasonlítani semmivel. Ha viszont a már kiértékelt teszteket tüntetik fel, és az alapján az új fertőzöttek számát az olyan szempontból jó, hogy legalább lehet tudni, a vizsgálatok hány százaléka volt pozitív. Viszont miután vannak akár 7-10 napos átfutások is a mintavétel és azok eredménye között, ez nem a mostani járványügyi helyzetet mutatja, hanem jó esetben párnapos, rosszabb esetben akár másfél hetes állapotot tükröz.

És arról még nem is tettünk említést, hogy mennyi idő telik el egyáltalán, amíg leveszik a mintát. Amíg ilyen sok idő telik el a mintavételek és az eredmények kiértékelése között, ez nem is fog változni.

Mindennek egyéb hatása is van. Az operatív törzs megyei bontásokat is megoszt, nagyjából annyira áttekinthetően, mint a tesztek számát. Egy térképre rakják a tavasz óta regisztrált összes fertőzöttet, amit aztán eltüntetnek, és másnap kiraknak újat, az új számokkal. Külön friss adatokat, abból felrajzolt trendeket nem közölnek.

Ezekben pedig teljesen irreális ugrálások vannak. Borsodban például november elején hol felbukkant, hol eltűnt több mint ezer új fertőzött. A múlt héten három megyében a hivatalos statisztikák alapján lényegében legyőzték a járványt. Aztán mára kiderült, hogy mégsem, mert hirtelen megjelent a statisztikában Borsodban 860, Hajdú-Biharban 867, Szabolcsban pedig nem kevesebb, mint 1495 új fertőzött. Pedig pénteken Hajdú-Biharban csak egy új fertőzött volt, Szabolcsban pedig még el is vettek egyet az eddigi listából .

Fedor István, Szabolcs megyei háziorvos megpróbált magyarázatot találni a hihetetlen ingadozásokra. Szabolcsban több mint 250 háziorvosi praxis üzemel, csak neki 2000 páciense van. A múlt héten nagyon belassult a tesztelés. Az egy hete vasárnap kért tesztek eredménye most vasárnap érkezett meg hozzá, nála nyolcból hat volt pozitív. Ezek szerepelnek a mai számok között.

Fedor István azt mondja, hogy folyamatos volt ugyan a tesztelés minden fázisa, a mintavételek, a minták továbbküldése a Debreceni Egyetem Mikrobiológiai laborjába is. A folyamatot korábban az lassította, hogy a mentőszolgálatnál nem volt elég az orr és garatváladék minta levételére szolgáló mintavételi szettekből, de ezt tudomása szerint már pótolták, és a debreceni laborba az elmúlt hetekben folyamatosan érkező napi több mint négyezer mintából a labor naponta 2000 darabot tudott a feldolgozni, kiértékelni. Van prioritás, a kórházi dolgozók és kórházban fekvő betegek mintái előre kerülnek, ami teljesen indokolt. A többi levett minta várólistára kerül. Ezeket folyamatosan dolgozzák fel, de nyilván jelentős késéssel. Maga a folyamat is többórás, a mintából a vírus RNS-t mutatják ki, átírják DNS-re és ezt sokszorosítják. A világon mindenütt ez az elfogadott standard módszer .

A hirtelen bezuhanó napi esetszámot Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem a betegek számának csökkenése okozhatja, hanem előfordulhat olyan eset, hogy a három megye mintáit feldolgozó mikrobiológiai labor nem tud leletet kiadni.

Szabolcsban szerinte annyiban még „jó” a helyzet, hogy ha mintavételt kér, azt általában 24 órán belül megtörténik, de az eredményekre már sokat kell várni. Tudomása szerint a Borsod megyéhez tartozó Bodrogközben már sokkal rosszabb a helyzet, az orvos által leadott mintavételi kérést 7-10 napra tudják teljesíteni, a minták feldolgozása ugyanígy csúszik.

Azt mondja, hogy emiatt egyre kevésbé látják értelmét a tesztkérésnek. Sok kollégája egyáltalán nem kér tesztet, még nyilvánvalóan típusos tünetekkel rendelkező betegnek sem, mert mire az eredmény megjön, gyakorlatilag már meg is gyógyul a betegek zöme, ha pedig súlyosabb a lefolyás, kórházban sürgősséggel megtörténik a diagnózis.

Szerinte nagyon megtévesztők a számok, sok beteg nem kerül semmilyen formában az ellátórendszerbe. Sok ugyan bekerül, de nem tesztelik. Ha mégis, a limitált kapacitás miatt jelentős csúszásokkal.

De van múlt hét szerdától jelentős pozitív fejlemény is, ami napokon belül várhatóan jelentősen felgyorsítja a diagnosztikai folymatot. A mintavételt végző mentős egységeket és a beállított egészségügyi felsőoktatási hallgatókat ellátták antigén gyorsteszttel.

A mintavételt követően ez 15 percen belül mutatja az aktuális fertőzöttséget , először minden tesztelt betegnél ezt a vizsgálatot végzik szerdától. Amennyiben ez pozitív, akkor nem kerül be a minta a debreceni laborba, ez egyértelműen igazolja a betegséget. Ha negatív a teszt, akkor a levett minta ugyanúgy tovább kerül a mikrobiológiai laborba, ahol elvégzik a standard PCR tesztet. Várhatóan így az első lépcsős gyors azonosítással jelentősen csökken a laborok leterheltsége és hamarabb lesz diagnózis.

Ehhez képest egyébként tényleg alig említésre méltó, hogy reggel azt írták, hogy a 6495 új fertőzöttel 147 961-re nőtt a tavasz óta regisztrált összes fertőzött száma. Ami azért nem stimmelhet, mert vasárnap még 140 961 volt ez a szám, és ha hozzáadjuk a ma bejelentett 6495 új fertőzöttet, akkor csak 147 456 jön ki. A különbség 504 fő. Ezt délutánra már javították.