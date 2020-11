Orbán szerint még háromszor annyi intenzív ágy van tartalékban a covidosoknak, mint amennyit most használnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„A nyomás nagy, de egyelőre minden fronton állják a sarat az orvosok, az ápolónők és a kórházi szakszemélyzet és az iskolák is” - közölte a Facebookon megosztott videóján Orbán Viktor. Mint mondta, a hétfő reggeli operatív törzs ülésen áttekintették a rendelkezésre álló védekezési kapacitásokat.

Eszerint „szabad ágy jelenleg, ami covidos betegek ellátására alkalmas, az 13 049”. A vasárnap reggeli jelentés szerint 7013 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.

Orbán szerint intenzív ágyból is van 1634. Azt mondta, hogy most van lélegeztetőn, intenzív ágyon 582 koronás (ez friss adat lehet, vasárnap 569-en voltak). A nagyságrend érzékeltetésére elvégezte a matematikai műveletet is gyorsan a nézők helyett, és közölte, hogy a covidosok betegek ellátására jelenleg használt intenzíves ágyaknak még a háromszorosa áll rendelkezésre.

A kormányzat nem szokta kommunikálni, hogy mennyi intenzíves tartalék ágy áll a covidosok rendelkezésére, csak azt, hogy mennyi kialakítását írta elő a kórházak számára. A múlt héten vidéken dolgozó intenzíves orvosok mondták el, hogy az elrendelt ágyszámbővítés mennyire irreális, mert ágy és eszköz ugyan van, de nagyon kevés az intenzíves szakorvos és szakápol, ráadásul jelentős részük folyamatosan kiesik, mert vagy megfertőzödtek vagy karanténban kell lenniük amiatt, mert igazoltan fertőzöttel voltak kontaktusban. A Magyar Orvosi Kamara is tragikus állapotokról ír már a mostani ágyszámok mellett. Szerintük egy ágy nem lesz intenzív terápiás ágy attól, hogy betoljuk egy „Intenzív osztály” feliratú ajtó mögé, a megfelelő minőségű kezeléshez szakemberek is kellenek.

Az Orbán által most említett tartalék egyébként jóval kevesebb, mint amiről korábban beszélt, előrevetítve a december közepén kórházban és intenzíven kezelt koronások számát. Akkor azt mondta, hogy november 21-én 2240 intenzív ágyra lesz szükség, december 10-én pedig 4480-ra, és 30-32 ezer ember fekszik majd kórházban. „Itt a teljesítőképességünk határa.” Azóta szigorításokat rendelt el, de Kásler Miklós ennek ellenére lényegében megerősítette a múlt héten ezt a várakozást. Az Emmi szerint a legrosszabb forgatókönyv esetén is van elég szakember, mert a leállított, nem életmentő műtétek miatt át lehet vezényelni orvosokat. Más kérdés, hogy szemészek és reumatológusok mit kezdenek majd az intenzív osztályon.