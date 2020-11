Tragikus kórházi állapotokról számol be az Orvosi Kamara

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kevés az intenzív terápiás orvos és ápoló, nem is pótolhatók másokkal.

A covid-osztályokon sérülnek a sterilitás szabályai, rettentően gyakoriak a kórházi fertőzések.

Így hiába van sok ágy és lélegeztetőgép.

Logikátlan a kórházi személyzet vezénylése is.

Erre jutott a Magyar Orvosi Kamara újabb jelentése a kórházi állapotokról.

Tovább gyűjti az anonim, ellenőrzött kórházi beszámolókat a Magyar Orvosi Kamara, a friss beszámolók az intenzív osztályokról szólnak. Minden probléma alapja, hogy

nincs elég intenzív terápiához értő orvos, ápoló. Nem is képezhetők ki gyorstalpaló tanfolyamokon, a nem hozzáértő szakszemélyzet pedig még ronthat is a betegek állapotán. Egy megyei centrumban a járvány előtt 14 ágyra volt éppen elég személyzet és felszerelés. A járvány miatt megnyitottak még hat ágyat, majd további 24-et a korábbi sebészeti osztály helyén. Ezen a 40 ágyon csak covidos betegeket ápolnak, van még 12 ágy a nem covidos, de intenzív ellátást igénylő betegeknek.

Mivel nincs elég ápoló, nem tudnak állandó jelenlétet biztosítani. „Így adott esetben arról, hogy a zárt, átlátszatlan ajtajú kórteremben a beteg kihúzta a tubusát, a központi monitoron látható gyors deszaturációból szereznek tudomást.” Ehhez képest most további 50 intenzív ágyat kell kialakítaniuk. Ez nem egyedi eset,

a Kamara szerint átlagosan egy szakképzett ápolóra 6-10 intenzív osztályos, akár lélegeztetőgépen lévő beteg esik. Egy pécsi professzor a héten arról beszélt, hogy egy ideális világban a nővér:beteg arány intenzív osztályon 1:1, legfeljebb 1:2 arány lehetne. Nagy kompromisszumok árán 1:3, drámai helyzetben 1:6, de az már tényleg az ellátás megfelelő minőségének a határa. Más kórházakból is hasonló állapotokról számoltak be, vállalva a nevüket.

A Kamara szerint a szakápolók mellé rendelt intenzíves ápolásban járatlan személyzet létszáma változó. „Ahogy az is, ők valójában mekkora segítséget jelentenek. Hiteles közlések szólnak durva gyógyszercserékről, a gépek és monitorok működtetésének – teljesen érthető – hiányosságairól.

A Kamara szerint jelentős különbségek vannak az átvezényelt személyzet és a betegek eloszlásában, amiben nehéz mögöttes logikát találni. Kezdetben ötösével rendeltek át szakorvosokat, szakápolókat más kórházakból az első szintű COVID ellátó helyekre. A múlt hétig ők a covid-osztályokon dolgoztak, de közben a küldő kórházakból is covid kórházak lettek.

Így fordulhatott elő Budapesten, hogy az elsődleges kórházban öt covidos beteget lélegeztettek, miközben egy kerülettel arrébb, a másodlagos centrumban huszat. Miközben az öt intenzív terápiás szakorvosuk az elsődleges kórházban dolgozott, mert korábban átvezényelték. Összességében a Kamara „erősen kompromisszumosnak” látja a covidos intenzív ellátást. „A szakdolgozók és további kisegítő személyzet létszáma éppen hogy elegendő a gyógyszereléshez, tápláláshoz, légutak tisztán tartásához – a nagy emberigényű beavatkozásokra, így a betegek forgatására, a kimenetelt javító hason fekve lélegeztetésre alig marad kapacitás.” Mindezek miatt

„sérülnek a sterilitás szabályai és rettentően gyakorivá válnak a veszélyes kórházi fertőzések, a lélegeztetett betegek bakteriális tüdőgyulladása (VAP), a kanülszepszisek, véráram infekciók, jelentősen rontva a gyógyulás esélyeit”. A Kamara szerint a legtöbb helyen már a járvány előtt is hiányoztak az intermedier osztályok, ahol az intenzív osztályról kikerülő betegekkel kellene foglalkozni. Ők még képtelenek például önállóan étkezni, és nincs, aki etesse őket. Az esetleg bennük maradt centrális kanülök is ápolás nélkül maradnak, és nagy arányban meghalnak.

A Kamara is arra jutott, amit a szakemberek hónapok óta mondanak:

lehet bővíteni az ágykapacitást, és lélegeztetőgép is van, de szakszemélyzet híján ez már nem fog érdemben javítani a betegek állapotán. Orbán Viktor szerint a szigorításokkal 99 százalék feletti esély van arra, hogy a kórházak kitartanak. Az intézkedések előtt még 50 százalékot mondott, és december 10-re jósolta a legrosszabbnál is rosszabb kórházi forgatókönyv megvalósulását. Állításával szemben a kormány az általa hivatkozott Ausztriához képest is késve döntött a korlátozásokról. Mindezek alapján írtuk, hogy ezer sebből vérzik a kormány felkészülése a járvány második hullámára.

A Kamara az intenzív ágyak számának befagyasztását javasolja, és azt, hogy a meglevő ágyak mellé racionális átvezénylések mentén biztosítsanak elegendő szakszemélyzetet. Melléjük, és nem helyettük érdemes bevonni más szakterületen dolgozó orvosokat, ápolókat, önkéntes orvostanhallgatókat.

Hiányolják a pontos intenzív osztályos adatokat. A kormány nekünk sem árulta el például, mennyi covidos beteg kap egyáltalán intenzív ellátást, nem beszélve a területi, kórházi adatokról vagy a nővér-beteg arányról.