Az új Xbox egy nagy fekete tömb, ami a szobát is befűti

A koronavírus járvány és a bezártság kevés nyertes gazdasági szereplőjének egyike a streamingszolgáltatók és a futárcégek mellett valószínüleg a videójátékipar lehet. Csak az Egyesült Államokban 23 százalékkal több játékot, konzolt és kiegészítőt adtak el idén augusztusig az előző év azonos időszakához képest. Ebbe a helyzetbe érkeznek meg az újgenerációs konzolok a következő napokban-hetekben azokhoz, akik időben megrendelték őket. Elsőként a Microsoft új erőművét, az Xbox Series X-et mutatjuk be.

Miután egyszer kimondjuk hangosan a konzol nevét (magyarosan ikszboksz sziríz iksz), rögtön rájövünk, hogy ezt élőszóban soha többet nem akarjuk kiejteni, és inkább szisztematikusan AZ ÚJ Xbox-ként fogunk rá hivatkozni még legalább pár évig. Sajnos a névadási folyamat nem működött túl következetesen, így jött az Xbox 360 és az Xbox One után a furcsa nevű Series X. Mennyivel egyszerűbb dolgunk van, ha azt kell kimondanunk, hogy ájfón tizenkettő, vagy pléjsztésön öt.

Fekete féltégla

Ma már nincs rendes tech review az unboxing élmény megosztása nélkül, és el kell ismernünk, igazán kitett magáért a formatervező csapat. A lassan, felfelé nyíló doboz elénk tárja a srégen elvágott, prémium szürke szivacsba fektetett nagy fekete tömböt, az egész olyan, mintha plutóniumot, vagy a Seuso-kincsek hiányzó darabjait csomagolnánk ki. A koronaőr Habony Árpád elismerően csettintene.

Atomtámadás ellen nem véd

Amint belenyúlnánk a dobozba, hogy könnyedén kikapjuk a konzolt, eszünkbe jut, mekkora szenvedés volt korábban a második emeletre felcipelni az egészet anélkül, hogy bárki segített volna tartani a lépcsőházajtót. Ugyanis a Wikipédia szerint az új Xbox 9,8 font, azaz



4,44 kg súlyú. Véletlen? Nem hinném.

Habár a kütyük terén azt szokhattuk meg, amikor valamiből új kiadás érkezik, az tuti kisebb, könnyebb és vékonyabb, mindkét nagy konzolgyártó, a Microsoft és a Sony is felismerte azt, hogy nekik ezen a téren nem kell versenybe szállniuk a könnyű és vékony, mégis erős laptopokkal és mobilokkal. Inkább beleépítették a gépházba a tápegységet és a lehető legnagyobb ventillátort, hisz a valódi vetélytársaik inkább azok a bivalyerős gamer számítógépek, amiknek a megbízhatóságát és teljesítményét könnyen reprodukálhatják egy jóval kisebb készülékben. Aztán hogy az 5 kg vagy 15? Teljesen mindegy, úgysem fogod nagyon cipelni, maximum a nappaliból a hálószobáig.

Amint kicsomagoltuk a nagy fekete szörnyet, elkezdhetünk gondolkozni azon, mire is emlékeztet igazán a formája? Talán egy furcsa hangszóró, egy elegáns NAS, vagy a monolit a 2001: Űrodüsszeiából, csak ugyanolyan vastag, mint amilyen széles? A Microsoft saját magát kezdte el mémelni az első reakciók után, amik egy hűtőhöz hasonlították a konzolt, ezért készítettek néhány limitált, életnagyságú Xbox hűtőt, az egyiket meg is kapta a születésnapjára Snoop Dogg.

Szóval a design egyszerű és letisztult, olyan kellemes tapintású fekete műanyagból készült, amin nem zavarnak az ujjlenyomatok. Egyértelműen úgy tervezték, hogy állítva használja a büszke tulajdonosa, de ha valaki mindenáron inkább befektetné a tévé alatti szekrényébe, arra is van lehetősége. Mivel nem túl hivalkodó, nem veszi el a figyelmet a szoba többi lakberendezési érdeméről, gond nélkül beleolvad a környezetébe. A tetején található lyukakon keresztül játék közben kellemes meleget fúj, ami jól esik ezeken a hűvös napokon. Amit viszont továbbra sem értek, hogy miért spórolták le újra a filléres költségű 3,5 mm-es jack csatlakozót, ugyanis ha valaki nem tévére, hanem monitorra szeretné rákötni a gépet, az könnyen találkozhat azzal a problémával, hogy a hangszórót nem tudja hova dugni.

A kontrollerről csak jókat tudunk mondani, ami ugyan formailag nem sokban különbözik az előző generációs társától, de ahogy a mondás tartja: ami jól működik, azon ne változtass. Ugyanaz a fekete műanyag borítja, ami a gépházat is, a textúrázott markolat pedig segít, hogy ne csusszanjon ki az izzadt tenyerünkből a nagy lövöldözések közepette. Ami újdonság: került egy nagy dedikált megosztás gomb középre, amivel képernyőképeket meg videókat tudunk csinálni a játékokról, hogy aztán jól megoszthassuk azokat.

Ekszbaksz, törn on

Az első bekapcsolás utáni aktiválási folyamatot nagyban megkönnyíti, ha a legelején párosítjuk az okostelefonunkra letöltött Xbox applikációval a konzolt, akkor megszabadulunk attól a rémálomtól, hogy a joystickkel kelljen bepötyögni az email címünket vagy a wifi jelszavunkat. Amíg letölti az első frissítéseket, meg eltelepítget magának, addig a mobilon mi már be is állítottuk az időzónát meg a preferált nyelvet.

Na de azt mondjad már, mit tud? Elkezdhetnénk sorolni, milyen izmos a 8 magos processzor, dobálózhatnánk azzal, hogy a GPU másodpercenként 12 billió lebegőpontos műveletet tud kiszámolni, és akkor még nem is beszéltünk arról, mire nem képes 16 gb DDR6-os RAM! Talán felesleges is belemenni ebbe, és a technikai zsargont érdemes érthetőbb állításokra lefordítani:

Az új Xbox azt ígéri, képes lesz stabilan 4K felbontásban, és másodpercenként 60 képkockában megjeleníteni videójátékokat. Ha hajlandóak vagyunk az egyik tényező kárára áldozni ezekből, akár 8K felbontást, vagy 120 FPS-t is ki tudunk hajtani a gépből, persze, mutass nekem élő embert, akinek 8K-s tévéje van otthon.

Fotó: Kovács Betti

A játékok grafikájától ma azonban még felesleges túl sok fejlődést elvárni, hiszen ha visszaemlékezünk, az előző generáció legszebb játékai is csak a konzolok életciklusának végére készültek el. Az a kevés optimalizált játék, ami a megjelenés óta elérhető, persze kicsit szebb, mint eddig voltak, de inkább az előbb említett felbontás és a képfrissítési ráta növekedése az, ami szembetűnő. Meg kell említeni azt is, hogy sok helyen szinte teljesen eltűntek a töltési idők, így az olyan töltőképernyőket, amik tippekkel és trükkökkel láttak el, amíg a kis homokóra pörgött, szinte már el sem lehet olvasni.

Mivel fogunk játszani?

Nos, igen, ahogy az előbb említettem, nincs még túl sok új játék, amiket a konzol erőforrásait kihasználva, kifejezetten az új Xbox-ra fejlesztettek volna. Nem segített ezen a helyzeten az sem, hogy az elmúlt évben a covid járvány miatt számos cím idén őszre-télre tervezett megjelenését halasztották el. Két dolog vigasztalhatja az embert: egyrészt a korábbi generációs Xbox játékok szinte mind működnek a Series X-en is, másrészt, sőt, talán a legjobb deal az egészben, hogy létezik a Game Pass nevű előfizetéses rendszer, ahol havi 3-4 ezer forintért több száz játékkal játszhatunk, és még egy kis apróért az EA Play kínálatából is válogathatunk. Persze itt nem lesznek mindig elérhetőek a legújabb AAA játékok, ha valaki ezekre a megjelenésekor akar rámenni, 20 000 forint feletti darabárakkal számoljon.

Az exkluzív játékok szempontjából mindig kicsit a háttérben kullogott az Xbox. Nem rossz játékok a saját fejlesztésű címek, mint a Forza, a Halo vagy a Gears of War, de igazán nagy kritikai sikert inkább az olyan, csak Playstation-ön elérhető játékok értek el, mint az Uncharted sorozat vagy például a Last of Us. Könnyen javulhat ez a helyzet, ugyanis a Microsoft idén felvásárolta a Bethesda játékfejlesztő stúdiót, akik olyan szörnyes-kardozós-posztapokaliptikus közönségkedvenc címekért felelnek, mint a Doom, a Wolfenstein, az Elder Scrolls vagy éppen a Fallout. Elképzelhető, hogy a jövőben ezeknek a folytatásai Xbox és PC exkluzívok legyenek, sőt, az is, hogy indítanak egy olyan új singleplayer, sztoriközpontú kalandjáték-sorozatot, ami az eddigieknél erősebben megy neki az ezen a területen kifejezetten erős Playstation címeknek.

Series S

Készült egy cukormentes, light, mini Xbox is, ami a Series S nevet kapta. Közel 70 000 forinttal olcsóbb, cserébe kicsit szerényebb a hardvere, és nem került bele lemezmeghajtó sem. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a legnagyobb felbontás, amit ki tud játszani, az a 4K és a HD között található 1440p. Ha a következő évtized során nem tervezünk ennél nagyobb felbontású kijelzőt venni, és beletörődünk a kicsit hosszabb töltési időkbe, akár bőven elég lehetne ez a típus is. A lemezmeghajtó hiánya persze már 10 éve sem lett volna probléma, az 512 gb-os tárhely viszont könnyen betelhet, hiszen olyan keserű időket élünk, ahol egy Call of Duty már simán elfoglalhat 250 gigát a tárolókapacitásainkból.

Balra a Series S, jobbra a Series X Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Itt vissza is kötnék a Series X-hez, aminek pont kétszer akkora, 1 terabyte-os az SSD-je. Ha olyan hardcore gamerek vagyunk, hogy ezt is megtöltjük tartalommal, a lehetőségeink végesek. Először is érdemes önvizsgálatot tartani, és inkább letörölni azt a játékot, amit már csak azért tartogatunk, hogy egyszer majd hátha újra elővesszük. Ha viszont a bővítésre adjuk a fejünket, ne lepődjünk meg: az 1 terabyte-os kiegészítő SSD, amit a konzol hátuljába dughatunk, közel 100 000 forintba kóstál. Szerencsére külső merevlemezt is csatlakoztathatunk a géphez, de ha arról futtatjuk a játékokat, pont azt a gyorsaságot adjuk fel, amiért érdemes volt megvenni a konzolt.

Mennyi az annyi?

Az Xbox Series X 185 000 forintba kerül, míg kis haverja, a Series S 114 000 forintba. Prózai az ok, amiért azt gyanítjuk, hogy az idei karácsonyi szezon nyertesei ezek a konzolok lesznek: ebből van készleten. Ha most adunk le megrendelést valamelyik nagyobb elektronikai webshopon, karácsony előtt még szinte biztosan csönget a postás, viszont ha a Playstation 5-re keresünk, könnyen találkozhatunk 2021. februári kiszállítási dátumokkal is. Arra viszont ne nagyon számítsunk, hogy egy boltba besétálva csak úgy leveszünk egyet a polcról.

A jó hír, hogy igazából nem maradunk le semmiről, egyelőre távol vannak azok a nagy játékok, amikért mindenképpen érdemes váltani. Sőt, ha meg is veszünk most valamilyen új játékot egy korábbi konzolra, az nagy valószínűséggel futni fog az új generáción is, így az sem feleslegesen kidobott pénz.

Kinek ajánljuk mégis most az új Xbox-okat? Ha nincs most konzolod, vagy a számítógéped sem bírja már el az új játékokat, tökéletes választás lehet a kijárási tilalmak idején otthon bekuckózni és végigjátszani a Game Pass kínálatát. Ha elvetemült early adopter vagy, aki mindenképpen az elsők között szeretné lecserélni az előző konzolját - mi nem állunk az utadba.