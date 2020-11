Már hét országban találták meg emberekben a koronavírus nyércekben mutálódott változatát

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A nyércekben mutálódott koronavírust már nemcsak nyércekben, hanem egyre több emberben is kimutatták, a Guardian szerint már hét országban is megtalálták emberekben a vírus ezen változatát. Dániából, Hollandiából, Dél-Afrikából, Svájcból, a Feröer-szigetekről, Oroszországból és az Egyesült Államokból is jelentettek nyércekben mutálódott koronavírusos eseteket.



Az, hogy a nyércek képesek embert fertőzni a koronavírussal, már a járvány kezdetén, tavasszal kiderült, a nyáron Hollandiában és Spanyolországban kezdték el emiatt leölni a bundájuk miatt farmokon tenyésztett állatokat. Majd novemberben Dániában is erre adott utasítást – törvényes rendelkezések nélkül – Mogens Jensen dán élelmiszerügyi és mezőgazdaságért felelős miniszter, aki aztán emiatt be is adta lemondását. A Reuters értesülései szerint kedden Lengyelországban is elkezdték a nyércek tesztelését, hogy kiderítsék, szükséges-e az állatok tömeges leölése.



A probléma most az, hogy a vírus nyércekben mutálódott új változata ellen nagy valószínűséggel a készülőben lévő védőoltások is hatástalanok.