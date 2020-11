Állítólag közel a végső Brexit-alku

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Közel járnak a biztonsági és kereskedelmi megállapodáshoz az EU és Nagy-Britannia tárgyalói, de még így is fennáll az esélye annak, hogy hat hét múlva, amikor esedékes lesz, Nagy-Britannia végül alku nélkül lép majd ki az EU-ból, mert a még vitás kérdésekben "lassan közelednek" az álláspontok, tájékoztatták Brüsszelben az EU-nagyköveteket.

Ilze Juhansone, az Európai Bizottság főtisztviselője szerint a 11 legfőbb tárgyalási pont javában már sikerült egységes jogi szövegeket előállítani, és egyre kevesebb a vitatott kérdés. Tájékoztatása szerint lassan megállapodnak az EU-tagállamok hozzáféréséről a brit felségvizekhez, illetve megállapodhatnak azokról a mechanizmusokról is, amelyekkel megakadályozható, hogy bármelyik fél a szabványok lazításával jusson előnyhöz a kölcsönös kereskedelemben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is optimistának tűnt sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta, hogy "nehéz hetek és nagyon-nagyon lassú haladás után az elmúlt napokban nagyobb előrelépést értünk el több fontos kérdésben. Ez jó".

A kedvező hírek ellenére a helyzet nagyon is kiélezett. Nagy-Britannia 2021. január 1-vel mindenképp kilép az EU-ból, így ha addig nem sikerül rendezni minden kérdést, akkor végül a katasztrófaforgatókönyv alapján, megállapodás nélkül. Ez mindkét félnek kedvezőtlen kimenet volna. (Via The Guardian)