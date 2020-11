A WHO nem javasolja a remdesivir használatát koronavírusos betegeken

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Pénteki közleményében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már kifejezetten nem javasolja a remdesivir használatát a koronavírusos betegek ellátásában. Indoklásuk szerint nincs elég bizonyíték, hogy az eredetileg az ebola kezelésére kifejlesztett hatóanyag javítaná a fertőzöttek túlélési és felépülési esélyeit. Az ajánlást egy 33 fős bizottság készítette.

A WHO október közepén hozta nyilvánosságra 30 ország 11 ezer koronavírusos betegén végzett vizsgálatának eredményeit, miszerint a remdesivirnek nincs szignifikáns hatása koronavírosos betegeknél.

A magyar remdesivir Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Korábbi, az Egyesült Államokban végzett kutatások azt mutatták, hogy a remdesivir harmadával csökkenti a súlyos COVID-19 betegek felépülési idejét, bár az enyhébb tüneteket mutató betegeken nem igazán segít. A hatóanyagot kifejlesztő amerikai gyógyszercég, a Gilead októberben azzal érvelt, hogy a WHO kutatási eredményeit még nem publikálták komoly orvosi folyóiratban, így nem ellenőrizték a kutatás eredményeit és az azt megalapozó adatokat.

Remdesivirt már Magyarországon is gyártanak, és használják a fertőzöttek ellátásában. A Semmelweis Egyetem egy megbízhatóbbnak ítélt, New England Journalban megjelent tanulmányra hivatkozott, ami arra jutott, hogy a remdesivirrel kezelt betegek gyorsabban meggyógyultak azoknál, akik placebót kaptak, és a halálozási arány is alacsonyabb volt.