Felmondott a Neokohn főszerkesztője, azt írta, nem szeretne egy nettó NER-projektben részt venni

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Seres László, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) érdekkörébe tartozó Neokohn.hu főszerkesztője a Facebook-oldalán (nem nyilvános posztban) közölte, hogy felmondott, és a felmondása a NER nyomásával kapcsolatos – írta meg a Szombat.

A 2019 elején indult lap főszerkesztője azt írta, a döntése jó pár hete érlelődik, a végső lökést az adta, hogy a cég tulajdonosai megvétózták egy HR-döntését, a helyettese leváltását és egy másik kollégája kinevezését a főszerkesztő-helyettesi pozícióra.

Seres László nyáron az Ökopolisz Alapítvány beszélgetésén Fotó: Ökopolisz Alapítvány/Youtube

Seres azt írta:

„A tulajdonosok vétója két szempont miatt is problémás. Egyrészt főszerkesztői szuverenitásomat és szakmai tudásomat veszik ezzel semmibe. Jobban szeretem én eldönteni, kikkel dolgozom együtt, mint nem. Pláne, ha az illető inkább történész, mint újságíró, és az elmúlt hónapokban alapvető újságírói, médiaetikai szabályokkal, értékekkel kapcsolatban kell vitáznom vele.

Másrészt ily módon az is kiderült számomra, hogy ha egy, a NER iránt elkötelezett beosztottam pozíciója be van betonozva, akkor sem őfelette, sem saját magam felett nem én rendelkezem. Márpedig én nem szeretnék, és nem is tudnék a jövőben egy nettó NER-projektben résztvenni. Olyanban sem, ahol – mint az elmúlt hetekben tapasztalom – tulajdonosi elvárás a másik, neológ zsidó hitközség folyamatos támadása.”

Seres köszönetet mondott Köves Slomónak és Bodnár Dánielnek az együttműködésért, de azt is írta, „pár olyan cikket is átengedett közlésre, amit nem kellett volna”, és elérkezett a kompromisszum-készsége határához.

„Anyukám mindig azt tanította nekem, a legfontosabb az életben, hogy minden nap tudjunk tükörbe nézni. Én a továbbiakban is ehhez fogom tartani magam” – zárja Seres a posztját. (Szombat)