Ünnepelnek a nagy üvegkockák szerelmesei: nagy üvegkockák épülnek a Dürer helyére

Megjelentek a Dürer Kert helyére tervezett épület látványtervei az Építészfórum oldalán. A 3,7 hektáros telekre iroda- és lakóingatlan-komplexumot terveznek, emiatt kell kiköltöznie az eddig ott működő szórakozóhelyeknek. A régi épületek bontása már elkezdődött az Ajtósi Dürer sor, a Zichy Géza utca, az Abonyi utca és a Szents István Gimnázium által határolt telken.

A terület, ahol az MSZMP pártfőiskolája működött, az utóbbi években pedig szórakozóhelyek mellett próbatermeknek adott helyet, 2018-ban került a milliárdos Garancsi István (Orbán Viktor miniszterelnök „kötélbarátja”) érdekeltségébe. Az Építészfórum szerint a beépítési koncepció kidolgozásába az ingatlanfejlesztő Property Market mellett a milánói és New York-i székhelyű, a volt Mahart-székház átalakítását is jegyző Lissoni & Partners Lissoni Casal Ribeiro divízióját is bevonták.

További képeket az Építészfórum oldalán érdemes nézegetni azoknak, akik lelkesednek az ilyesmiért.