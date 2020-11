Hibás bizonyítékok alapján ítélhették el a líbiai férfit a Pan Am utasszállítójának 1988-as felrobbantása miatt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Hibás bizonyítékok alapján ítélhettek el egy líbiai férfit, akit az 1988-as lockerbie-i repülőrobbantás miatt csuktak börtönbe, jelentette kedden a skót Legfelsőbb Bíróságnak egy független felülvizsgálat.

A Pan Am Londonból New Yorkba tartó járatát 1988 decemberében, a skót Lockerbie város felett robbantották fel 270 emberrel a fedélzetén. Ez volt a brit történelem leghalálosabb fegyveres merénylete.



Az ügy egyetlen vádlottja Abdel Basset al-Megrahi, líbiai hírszerző tisztet volt, akit 2001-ben életfogytiglanra ítéltek, miután 243 utas, 16 legénység és 11 lockerbie-i lakos meggyilkolása miatt.



Megrahi sosem ismerte el, hogy ő robbantotta volna fel a gépet. A börtönt 2012-ben a skót kormány engedélyével hagyta el, miután rákot diagnosztizáltak nála, amibe bele is halt. A családja most posztumusz fellebbezést tett, amit több elhunyt utas családtagja is támogatott, akik szerint az igazság még nem derült ki.

Megrahi családjának ügyvédje szerint az ügyészség bizonyítékai az eredeti tárgyaláson olyan mértékben voltak hibásak, hogy a Megrahi ellen felhozott vádak gyakorlatilag nem bizonyítottak.

„A bizonyítékok alapján egyetlen ésszerű, megfelelően irányított esküdtszék sem hozhatott volna bűnös ítéletet” - mondta.



Az ügyészség legfőbb bizonyítéka az volt, hogy a bomba egy olyan bőröndbe volt rejtve, ami Megrahi ruháit tartalmazta, de az egyáltalán nem tisztázott, hogy a bőrönd hogyan került a Pan Am járatára. Az ügyvéd szerint azt sem vizsgálta ki az ügyészség, hogy valóban Megrahi vásárolta-e azokat a ruhákat Máltán.

2003-ban Muammar Kadhafi akkori líbiai vezető elismerte országa felelősségét a robbantásért, és kártérítést fizetett az áldozatok családjának, de nem ismerte el, hogy ő maga személyesen rendelte el a támadást. Az elítélt családja és az áldozatok hozzátartozóinak egy része azonban mindig vitatta, hogy Megrahi követte-e el a merényletet.

A család ügyvédje szerint, ha bebizonyosodik, hogy Megrahi ártatlan volt, akkor azzal világosság válna, hogy az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok 31 éven keresztül hazudott a baleset körülményeiről. (Reuters)