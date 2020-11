Tiltakoznak a fogyatékosügyi szervezetek az Egyenlő Bánásmód Hatóság beolvasztása ellen

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Tapolczai Gergely fideszes országgyűlési képviselő egyeztetésre hívott több fogyatékosügyi szervezetet, miután egy törvényjavaslat megszüntetné az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) önállóságát. A 2004 óta létező szervezetet az ombudsman hivatalába (AJBH) olvasztanák.

A találkozóról az Autisták Országos Szövesége (AOSZ) számolt be hétfőn. Azt írták, nem közeledtek az álláspontok. Károsnak tartanák a beolvasztást, elégedettek az EBH működésével, ami „hasznos eszköz az önérvényesítő, és érdekvédelmi munkában”. Azzal is érveltek, hogy egy sikertelen EBH-eljárás után most lehetőség van az ombudsmanhoz fordulni, aki akár ellentétes döntést is hozhat, a módosítással viszont ez nehezen lenne elképzelhető. Rövidnek érzik az átállásra szánt időt is, a tervek szerint már januártól életbe lépne az új rendszer.

Az AOSZ szerint Orbán Balázs államtitkár azt mondta ere, hogy ők hasznosnak látják a módosítást, mert „az EBH ezután több forrásból és nagyobb apparátussal tudja majd végezni a munkáját. Véleménye szerint az átállás valóban okozhat átmeneti nehézségeket, de ezeket érdemes vállalni, mert a létrejövő új struktúrában az eddiginél is magasabb színvonalon zajlik majd az antidiszkriminációval kapcsolatos munka”

Az AOSZ-szal ért egyet a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége is.

Az EBH-hoz akkor lehet fordulni, ha valakit egy (vélt vagy valós) tulajdonsága, azaz például a bőrszíne, nemzetisége, vallása, neme, szexuális irányultsága, politikai preferenciája miatt hátrány ért. Ha a kérelmet megalapozottnak találja, a hatóság különböző szankciókkal élhet.