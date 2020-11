A Dániában leölt és eltemetett nyércek visszamásztak a felszínre

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

November elején Mette Frederiksen dán miniszterelnök közölte, hogy a kormány leölne minden, farmon nevelt nyércet, miután kiderült, hogy az állatok közt is terjed a koronavírus, és már embert is megfertőztek. Azóta már hét országban találták meg emberekben a koronavírus nyércekben mutálódott változatát, a nyérceket pedig nemcsak Dániában, de Hollandiában és Spanyolországban is elkezdték leölni.

Az állatokat egy katonai bázison temették el egy méter mélyre, ami úgy tűnik, nem volt elég mély, mert az állatok tetemei az oszlás közben keletkezett gázok miatt felpuffadva visszajöttek a felszínre – írja a Telex a dán közszolgálati média híre alapján.

Nyérc-sírhantok Dániában Fotó: Morten Stricker/Ritzau Scanpix via AFP

A rendőrség sajtósának magyarázata szerint a probléma az volt, hogy a nyérceket egy túl könnyű szerkezetű, homokos talajba temették, ezért most újra eltemetik az állatokat, ezúttal azonban már 2,5 méter mélyre.