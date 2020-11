A magyar kormány belemenne, hogy emelkedjenek az EU 2030-as klímacéljai

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Bár Orbán Viktor szeptemberben még „abszurditásig emelt klímacélokról” elmélkedett, az ITM klímapolitikai főosztályvezetője kedden már arról beszélt a parlament fenntartható fejlődési bizottsága előtt, hogy a magyar kormány támogatja az Európai Bizottság javaslatát, miszerint az EU a jelenlegi tervekkel szemben 2030-ra 1990-hez képest ne csak 40, hanem 55 százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt bocsásson ki.

A Népszava beszámolója szerint Rábai Mónika hozzátette azt is, hogy ennek feltételéül támasztják, hogy 2030-ra a tagországok mindegyike egyértelműen vállaljon 1990-hez képest legalább 40 százalékos szennyezés-mérséklést.

Egyébként a magyar kormány eddig is 40 százalékos csökkentést vállalt az 1990-es bázishoz képest. Magyarország leginkább a szocialista ipar összeomlása miatt tud ilyen vállalásokat tenni. A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia adatai szerint 1985-87-es bázisévhez képest nálunk közel 42 százalékkal alacsonyabb a magyar üvegházhatású gázok kibocsátása, ami az 1990-es bázishoz viszonyítva is nagyjából 32 százalékos csökkentést jelent. Magyarország egyébként a Párizsi Egyezményben is azt vállalta, hogy legalább 40 százalékkal csökkenti a kibocsátásait az 1990-es bázishoz képest 2030-ig.