Legalja: primitíven szexista, nőalázó, pornográf cikket írt Varga Judit miniszterről a Szanyi-féle törpepárt lapja

Olyan színvonalú, Varga Judit igazságügyi minisztert emberként és nőként is lealacsonyítani szándékozó szöveg jelent meg a Munkások Újságában, a Szanyi Tibor-féle baloldali Igen Szolidaritás (ISZOMM) párt lapjában ami még a magyar politikai életben is egészen kivételes.



A "Varga Judit már nagyon szerelmeskedne George Clooney-vel" című, gusztustalan bejegyzés apropója az volt, hogy miután George Clooney színész egy interjújában orbánozott egyet, a magyar kormánypropaganda mellett több kormányzati politikus is reagált a kritikára. Köztük az igazságügyi miniszter is, egy Facebook-posztban, amiben a színész egy ismert reklámját próbálta kifigurázni, ezzel a szöveggel:

“Ha George Clooney legközelebb mifelénk jár, szívesen vendégül látom egy valódi kávéra és akár még a magyar jogállamiság valós helyzetéről is tájékoztatom, ha a tények is érdeklik. Ígérem, hogy az amerikai filmipar anomáliái kapcsán nem fogom nyilvánosan kritizálni, hiszen arról körülbelül annyi információval rendelkezem, mint ő a közép-európai politikai helyzetről. Valóság. What else Mr. Clooney?”