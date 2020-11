Több reklámot engedne futtatni a köztévén a kormány

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Semjén Zsolt kedd este nem sokkal éjfél előtt nyújtott be egy törvényjavaslatot a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról, de ahogy a Telex is észrevette, ezzel többek között a Médiatörvényt is átírnák. Így a közszolgálati médiaszolgáltatónál közzétett reklám és televíziós vásárlás időtartamát már nem óránként 8 percre korlátoznák, hanem elérhetné a 12 percet. A közösségi médiaszolgáltatásban pedig 6 perc helyett most már maximálisan 8 percnyi reklám mehetne egyetlen egész órától egész óráig tartó időszakon belül.

Az MTVA jövőre egyébként már 117,7 milliárd forintos költségvetéssel számolhat.