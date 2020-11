Herére is támad a korona?

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Floridában és Kínában is feltűnt a patológusoknak, hogy a koronavírusos férfi halottak heréiben a sejtek roncsolódtak. Egyre erősebb a feltételezés tudományos körökben, hogy a vírus a férfiak nemzőképességet is csökkentheti. Két, egymástól független kínai kutatócsoport is hasonló eredményre jutott korábban.

És egy másik kellemetlen hír a vírusról: argentin kórházi kísérletek szerint a betegségen átesett emberek vérplazmája nem segít a koronavírustól szenvedő betegeken. Az ottani kísérletek szerint semmivel sem jobbak a vérplazmával kezelt betegek halálozási mutatói, mint a placebóval kezelteké. Kis reményre ad okot, hogy a betegség elején járó, nem súlyos állapotú betegeken viszont inkább javított a vérplazma. (Reuters)