Nem ment tönkre az Onyx, a luxusétterem forradalmi átalakítását pedig már a járvány előtt eldöntötték - mondja a tulajdonos

Nagy érdeklődést keltett a Dining Guide helyszíni riportjának 444-en közölt ismertetője, hiszen a szaklap arról írt, hogy a hétvégén este 8 után 10-nél több résztvevővel speciális hétfogásos vacsorát tartottak a március óta zárva tartó Onyx luxusétteremben, hogy a résztvevők az esemény végén kalapáccsal essenek neki a berendezésnek. Az “Utolsó vacsora” című rendezvényt a járványügyi korlátozások ellenére azért tudták egyáltalán megtartani, mert azt filmforgatásként szervezték meg.



A bizarr esemény valójában marketingakció volt, a korábban előbb egy, majd két Michelin-csillagot kapó fine dining éttermet ugyanis gyökeresen átalakítják. Az átalakítás építkezős része most indul, hogy májusra meg tudjanak nyitni, ezért szervezték mostanra a vacsorát - tudtuk meg az egyik tulajdonostól.

Niszkács Anna elmesélte, hogy már jó másfél éve, 2019. tavaszán elkezdtek gondolkodni azon, hogy alapvetően más szerkezetben működtessék tovább az éttermet, mert ebben az iparágban időnként kötelező megújulni. Ekkor kezdett kialakulni az az egészen különleges koncepció, ami a szokásos, egy vezető séf által irányított hierarchikus konyhai felállás helyett a csapatmunkára épül. A tulajdonosok és stáb közösen kidolgozott reformja szerint az új Onyxban egy csúcsséf helyett a stáb közösen, szavazással döntene a fontos kérdésekben, miközben egyetlen, a főzéshez, az esztétikus prezentáláshoz, a kommunikációhoz, a beszerzéshez és a gazdasági háttérhez egyaránt értő szuperszakács helyett a fontos részterületeknek külön gazdái lennének. Niszkács nem tagadta, hogy a forradalmian újszerű koncepció kitalálására az is ösztönözte őket, hogy Magyarországon egyszerűen nincs elég minden részterülethez értő csúcsséf.

A tulajdonos utalt rá, hogy az Onyx előző séfjének, Mészáros Ádámnak nem igazán tetszett ez az elképzelés. Vele már 2019 késő őszén megbeszélték, hogy a következő márciusban elválnak egymástól, így amikor 2020 tavaszán Mészáros a Felix étterembe igazolt, a dolog egyáltalán nem érte őket váratlanul.

Az Onyx bezárásáról Niszkács azt mondta, hogy a reformkoncepció részeként 2019-ben arról is döntöttek, hogy a helyet teljesen átépítik, így emiatt 2020. tavaszán akkor is bezártak volna, ha nem jön a koronavírus-járvány.

Az étterem teljes átalakítását olyan fontosnak tartják, hogy a teljes folyamat - és nemcsak az Utolsó vacsora - dokumentálására filmes stábot toboroztak, ők forgattak most hétvégén is. A rendező Fatér Ambrus filmes, aki civilben a Csaknekedkislány dobosa. Bár Niszkács nem tagadta, hogy a mostani vacsora marketingakció volt, az átalakulásról annyira komoly filmet szeretne, ami a Netflixen is futhat.

Azt a vacsora egyik résztvevője is megerősítette a 444-nek, hogy ez valódi forgatás volt, nem simán csak jogcímet kerestek az esemény legális megtartásához. Az esemény alatt az asztal végig be volt világítva és forogtak a kamerák. A részvevőket a szervezők eleve a leendő filmre gondolva válogatták ki, azaz kasztingolták, a jelentkezőknek ezért saját videókat kellett beküldeniük még októberben.

A vacsorával kapcsolatban az étteremtulajdonos kiemelte, hogy annak összes résztvevőjét szombat délután fél öttől kezdve letesztelték antigén gyorsteszttel és a szereplőket csak negatív eredmény birtokában engedték be.