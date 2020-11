Véget érhet a hollywoodi blockbusterek kora

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

2020 legtöbb hollywoodi blockbusterét (aminek a költségvetése több mint 130 millió dollár) felfüggesztették: az új James Bond-filmet, a No Time To Die-t már kétszer elhalasztották, az élőszereplős Mulan végül a Disney streaming-platformján jelent meg, a Top Gun: Maverick forgatásának végét pedig még mindig nem látni.

A Marvel nyáron esedékes sikerfilmjét, a Fekete özvegyet sem tudni, mikor mutatják be. A legtöbb, amiben a mozik reménykedhetnek, hogy Gal Gadot szuperhősfilmje, a 200 millió dollárból készült Wonder Woman 1984-et karácsonykor moziban és online is be tudják mutatni.

Fotó: DC Entertainment - Warner Bros./Collection Christophel via AFP

A Hollywood Reporter azt írta, a No Time To Die csúszása az MGM filmstúdiónak havi 1 millió dollárba kerül, és az eredetileg kölcsönbe kapott pénzt nem tudja visszafizetni, amíg a filmet be nem mutatják a moziban.

Finn Halligan, a Screen International vezető filmkritikusa a BBC-nek arról beszélt, hogy olyan most a helyzet, mintha a filmstúdiók és a mozik farkasszemet néznének egymással, és várnák, ki pislog először. A stúdiók a járvány alatt nem akarták feláldozni a potenciálisan 1 milliárd dollárnál is többet hozó, nagy filmjeiket, de minél többet várnak, annál nehezebb lesz döntést hozni a továbbiakról – magyarázta.

Tavaly 9 film volt, ami több mint 1 milliárd dollárt keresett világszerte a mozikban:

Bosszúállók: Végjáték Az oroszlánkirály Jégvarázs 2 Pókember: Idegenben Marvel kapitány Joker Star Wars 9 Toy Story 4 Aladdin

Idén viszont 2020 nyarán a nagy költségvetésű filmek közül csak Christopher Nolan 205 millió dolláros filmjét, a Tenetet mutatták be mozikban. Az eddig mindig anyagilag és kritikailag is nagyon sikeres rendező – eddigi legmegosztóbb – filmje 350 millió dollárt hozott, ami ekkora gyártási költség mellett a visszafizetendő pénzek miatt már veszteséget jelent a gyártóknak. Ez megrémítette a stúdiókat, pedig a Tenet így sem teljesített rosszul, ha figyelembe vesszük a világjárvány miatti korlátozott vetítéseket és visszafogottabb mozizási kedvet.

Felrobbantanak egy oslói operaházat a Tenet nyitójelenetében. Fotó: Melinda Sue Gordon/Collection Christophel via AFP

Kína lenyomja Hollywoodot

A nagy kérdés nem is az, hogy meddig tudják kitolni a blockbusterek bemutatását, hanem, hogy lesz-e még hol bemutatni őket, az emberek szívesen járnak-e még moziba. Ez karácsonykor kiderülhet: Kínában ugyanis moziban mutatnák majd be a Wonder Woman folytatását, egy héttel az amerikai premier előtt. Hollywood eddig – részben a kalózoktól tartva – nem volt hajlandó a legnagyobb filmjeit először Ázsia, Ausztrália és Új-Zéland közönségének bemutatni, pedig ott sok mozi újra nyitva van.

De idén először a legnagyobb blockbuster egy második világháborús kínai film lett, ami 80 milliós gyártási költség mellett 470 millió dollárt hozott, és a kínai filmipar is kinőtte magát. (Ez a jelenlegi helyzetben nagy pénz, de nem is vetekedhet a 2019-es számokkal.) Ráadásul most, hogy nem jelennek meg a nagy hollywoodi filmek, a helyi filmeknek több vetítési idő jut a délkelet-ázsiai mozikban.

És miközben az USA és Ázsia között leginkább egyirányú volt a filmek áramlása, Jackie Chan új akciófilmjét például minden eddiginél szélesebb körben mutatták be Észak-Amerikában: az új James Bond-film helyett fut 1500 moziban a Vanguard. A forgalmazók azt remélik, hogy a hálaadásnapi ünnep környékén az emberek szórakozásra vágynak, ezért kell a mozikba látványosabb akciófilm is. Részben az ad nekik okod a bizakodásra, hogy Kínában, Dél-Koreában és Japánban újra elkezdtek moziba járni az emberek.

A hajsza, ami sehova sem vezet

A Solstice volt az első cég, ami a járvány első hulláma után be mert mutatni új filmet az amerikai és a brit piacon. A Russel Crowe főszereplésével készült, Téboly című pszichothriller ugyan visszafogottan teljesített a pénztáraknál, de sokan csodálták, hogy vállalták a bemutatását (pedig csak egy 33 millió dolláros filmről van szó), és a cég szerint ez segített nekik, hogy más projektjeikkel is haladhassanak.

Fotó: Skip Bolen/Collection Christophel via AFP

Steven Gaydos, a Variety vezető szerkesztője szerint Hollywood végre ráeszmélt, hogy Ázsiában létrejött egy önfenntartó filmipar, így már azt is mondhatják, hogy nincs szükségük hollywoodi filmekre, ami hatalmas pofont jelentene az eddigi gyakorlatra nézve – mondta. Szerinte mivel a hatalmas költségvetésű kasszasikerek garantálják Hollywood jövőjét, és nem valószínű, hogy tudnák csökkenteni ezek költségeit, Hollywood az óriásfilmek csapdájába esett. (Ezen az úton egyébként A cápa indította el, ami 1975 nyarán a kasszasikerek prototípusa lett.)

De a blockbusterláz nem vezet sehova: Hollywood szinte semmi mást nem csinál ezeken kívül, a bevételek 95 százalékát az ilyenek teszik ki. A látványos, nagy sztárokkal forgatott blockbusterek könnyebben eladhatók (és többféle marketingbevételre is számíthatnak, lásd: Star Wars), ezért számítanak jobb befektetésnek a közepes költségvetésű, kockázatosabb filmeknél.

A független filmek és a drámák évek óta elmozdultak a streaming-szolgáltatók felé, és a jelek szerint a folyamat csak folytatódni fog: az új James Bond-filmet is próbálták eladni (egyelőre sikertelenül). A Netflix nemrég jelentette be, hogy jövőre ők mutatják be a Don't Look Up-ot, egy aszteroidás vígjátékot Jennifer Lawrence és Leonardo DiCaprio főszereplésével.

Arról, hogy két ekkora sztár filmje nem moziban jelenik meg, Gaydos azt mondta: „A Covid előtt Hollywood olyan volt, mintha égne egy szoba, a világjárvány pedig benzint locsolt szét az egész házban.” Ha a Wonder Woman 1984 jól teljesít, és a sikeres vakcina már a láthatáron lesz, akkor 2021 még megmentheti a hagyományos, nagy képernyős kasszasikereket – írja a BBC. De ha addigra sorra becsődölnek a mozik, akkor már nem lesz mire gyártani az ilyen típusú filmeket.