Egy EP-képviselő is részt vett azon a brüsszeli orgián, amit pénteken számolt fel a rendőrség

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Péntek este a brüsszeli rendőrség egy 25 fős szexpartin ütött rajta egy belvárosi pincében, a Rue des Pierresnél. A főleg férfiakból álló csoportot a kijárási korlátozások megszegése miatt bírságolták meg.

A La Dernière Heure beszámolója szerint több diplomata és egy európai parlamenti képviselő is részt vett az orgián. Az utóbbi állítólag az ereszcsatornán próbált elmenekülni, de a rendőrök elkapták. Ekkor a mentelmi jogára hivatkozott. A lap szerint a helyszínen a rendőrök drogokat is találtak. (The Brussels Times)

Jaume Duch Guillot, az EP szóvivője a 444-nek annyit mondott, hogy a rendőrség egyelőre nem tájékoztatta a parlamentet az incidensről, így ők is csak annyit tudnak, amennyi a sajtóban megjelent.