Hideg van, a legtöbben home office-ban dolgoznak, mégis többen bringáztak idén novemberben, mint tavaly ilyenkor

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az egyetemeken és a középiskolákban a járványhelyzet miatt online oktatás zajlik, sokan home office-ban dolgoznak, mégis nőtt a bringásforgalom Budapesten a tavaly novemberi adatokhoz képest, derül ki a Magyar Kerékpárosklub összesítéséből.

A tavalyi számokhoz képest mind az öt budapesti bringaszámláló több kerékpározót mért, pedig a vendéglátóhelyek is bezártak, így lényegesen kevesebben közlekednek a városban.

A Magyar Kerékpárosklub szerint ez azért is lehet, mert „a koronavírust, a 3-as metró lezárását, az ingyenes parkolással fokozott dugókat és a szinte lehetetlenné vált parkolási helyzeteket is egyszerűen meg lehet úszni biciklivel”. Azt is hozzátették, hogy a bicikli télen is „a legszabadabb, legmegbízhatóbb, legegészségesebb közlekedési eszköz”. Csak kell hozzá sárvédő, vízálló kabát és cipő.