Úgy néz ki, Romain Grosjean tényleg egész jól megúszta

Újra jelentkezett Twitteren az autóversenyző, aki vasárnap, a Forma 1-es Bahreini Nagydíjon szenvedett súlyos balesetet. A kettétört, lángoló autóból ki tudott ugrani, de a kezén égési sérüléseket szenvedett. A baleset óta egyszer már jelentkezett a kórházból, meg is mutatta, hogy alaposan bekötözték az ujjait is. A kedve viszont jó volt.

Most megmutatta jobb kezét, amin részben már ki is szabadították at ujjait. Nemcsak ennek örült nagyon, hanem annak is, hogy mozgatni is tudja az ujját. „Majdnem sírtam. Egy győzelem a gyógyulás felé vezető utamon” - írta.