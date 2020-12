Arra kér a Posta, hogy a karácsonyi ajándékokat mindenki legkésőbb 18-ig adja fel

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Magyar Posta szóvivője arra kér mindenkit, hogy

legkésőbb december 18-ig adják fel karácsonyi ajándéknak szánt csomagjaikat ,

mert különben nem biztos, hogy az 24-ig megérkezik. A Magyar Postának egyébként is karácsony előtt van a legtöbb dolga, de most még a szokásosnál is sokkal több van, mert a járvány miatt jelentősen nőtt az online vásárlók aránya. Az e-kereskedelmi forgalom már novemberben 30 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest.

Hogy a Magyar Posta bírja a tempót, már november közepén bevezették a szombati kézbesítést, de így is óriási a nyomás, úgyhogy előre kell gondolkodni a feladással. (MTI)