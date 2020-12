San Franciscóban betiltották a cigizést a lakásokban

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

10:1 arányban szavazta meg a San Franciscő-i városi tanács azt az új rendeletet, mellyel betiltották a dohányzást a lakásokban. Bár az eredeti előterjesztés a dohányzási tilalmat a marihuánás cigarettákra is kiterjesztette volna, ezt végül egy módosító javaslattal kivették a rendeletből. "A dohányosokkal szemben, akik lemehetnek az utcára, vagy bármilyen más nyilvános, dohányzásra kijelölt helyre, a kannabiszfogyasztóknak nincs ilyen alternatívájuk" - mondta a módosító javaslatot megszövegező tanácsnok, Rafael Mandelman. Kaliforniában a törvények tiltják a kannabiszfogyasztást közterületen.

Kaliforniában amúgy már 63 önkormányzat területén tilos a lakásban dohányzás. A javaslat ellenzői szerint ez az egyéni szabadságjogok korlátozása, a pártolói szerint viszont fontos bevezetni a nemdohányosok védelmében, tekintettel arra, hogy főleg az alacsony jövedelműek olyan szűkösen élnek, hogy elkerülhetetlenül károsítaná őket a passzív dohányzás, a dohányosok lakásából átszivárgó cigarettafüst.

Az új rendeletet a város közegézségügyi hivatala köteles betartatni. A szabályok szerint elsőre csak tájékoztatniuk kell a rendelet megsértőit, és segítséget ajánlani nekik a leszokáshoz. A visszaesőket viszont akár napi ezer dollárra is bírságolhatják, de csak a dohányzási szabályok megszegése miatt senkit se lakoltathatnak ki.

A rendelet még nem jogerős, azt a szabályok szerint egy második szavazáson is meg kell erősíteni, és utána még a polgármesternek is alá kell írnia. Ezek megtörténte után harminc nappal léphet hatályba. (Via ABC News)