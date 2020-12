Prőhle: Jobb, ha Demeter Szilárd marad, mintha újabb totó kezdődik, hogy melyik futóbolond legyen a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A Petőfi Irodalmi Múzeum előző igazgatója, Prőhle Gergely az ATV-ben úgy értékelte utódja, Demeter Szilárd ügyét: ha Demeter tényleg visszavonul a közéleti cikkek írásától, akkor még mindig jobb, ha marad a posztján, „mintha újabb totó kezdődik, hogy melyik futóbolond legyen a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója”.

Prőhle szerint Demeter kinevezésekor is csak még radikálisabb jelöltek jöttek szóba, akikhez képest ő is mérsékeltebb választás volt.

Az igazgatónak múlt szombaton jelenet meg véleménycikke az Origón, amiben többek között azt írta, Európa Soros György gázkamrája. A cikk ellen több ezren tiltakoztak, Demeter saját munkatársai is elhatárolódtak, elfogadhatatlannak tartotta a Mazsihisz, az izraeli és az amerikai nagykövetség is.

Demeter a cikket visszavonta, és bejelentette, visszavonul a közéleti cikkek írásától. A kormány közölte, a követelések ellenére nem váltják le, viszont már egy vitaműsorba sem engedték el szerepelni.

Prőhle szerint annak, amit Demeter írt, helye lehet egy blogger életművében, egy nemzeti intézmény főigazgatójától viszont nem fér bele. Szerinte van olyan, hogy valakinek megtetszik egy gondolat, de ilyenkor „szerencsés esetben előbb meg tudja mutatni mondjuk a feleségének, aki azt tudja mondani, hogy ezt nem kellene közzétenni”. Demeter viszont Prőhle szerint csak a nála is radikálisabb barátainak mutatta meg, akik azt mondhatták neki, hogy igen haver, ez óriási, rakd ki azonnal.

A volt igazgató korábban is úgy értékelte, hogy őt azért rúgták ki, hogy ez a húzás megnyugtassa a szélsőjobboldali szavazókat - most azt mondta, a legutóbbi fejlemények is azt mutatják, igaza volt ebben.